"Какие взрослые": Джанабаева перестала скрывать детей от Меладзе

Российская певица и экс-солистка группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева впервые за долгое время показала сыновей от певца Валерия Меладзе.

Так, новым видео звезда поделилась на своей странице в Instagram.

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе Instagram @albinadzhanabaeva

На ролике повзрослевшие мальчики – 15-летний Костя и пятилетний Лука – гуляют по заснеженной улице.

Несмотря на то, что на видео невозможно рассмотреть лица сыновей, поклонники все равно обрадовались редкой семейной публикации.

В комментариях многие фанаты отметили, что голос старшего сына очень похож на папин.

Примечательно, что Альбина и Валерий долгое время скрывали не только своих сыновей, но и свои отношения. Однако, если в последнее время пара стала регулярно появляться вместе на публике, то своих детей они по-прежнему стараются оградить от публичности.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Альбина Джанабаева рассказала, почему прекратила сотрудничество с продюсером Константином Меладзе, который является братом ее мужа Валерия Меладзе. По словам певицы, Константин был не в состоянии "продюсировать ее в полной мере".

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