Какие тайны скрывала принцесса Диана: неожиданные факты о любимице британцев

Кристина Долматова Люди 05:35, 1.07.2020

В среду, 1 июля, принцессе Диане могло бы исполниться 59 лет. Она умерла 31 августа 1997 года в результате травм, полученных в автокатастрофе на мосту Альма в Париже.

Неординарная жизнь и загадочная во многом смерть принцессы Уэльской стали давно центром внимания к ее личности. Детали ее биографии описаны во многих книгах и прессе. Тем не менее каждая публикация, связанная с ее именем, вызывает неподдельный интерес. В день рождения принцессы Дианы OBOZREVATEL решил вспомнить о 5 тайнах, которые она скрывала.

Завещание

Только 5 лет стало известно, что и кому завещала принцесса Диана: она оставила своим сыновьям Уильяму и Гарри по $30 миллионов, которые они смогли получить после достижения 30-летия. Также принцу Гарри Диана передала свое свадебное платье, а принц Уильям получил знаменитое обручальное кольцо, украшенное 18-каратным сапфиром и бриллиантами, которое сейчас носит его жена Кейт Миддлтон.

Принцесса Диана с сыновьями Уильямом и Гарри (источник – insider.com)
Принц Уильям и принц Гарри (источник – womenssecrets.me)

Сделала подарок принцесса и своему другу и дворецкому – Полу Баррелу. Она завещала ему 95 тысяч долларов наличными.

Принцесса Диана и Пол Баррел (источник – thesun.co.uk)

Свадьба века

"Свадьба века" – а именно так называли бракосочетание Леди Ди и принца Чарльза, за которым наблюдали по официальным данным, 750 миллионов человек со всего мира, – была омрачена сразу несколькими скандалами. Новобрачная, произнося клятву мужу, по ошибке назвала его именем будущего свекра, а из текста заранее вычеркнула слова о беспрекословном повиновении мужу.

Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза (источник – express.co.uk)

Впрочем, отличился и Чарльз, который вместо стандартной фразы "клянусь разделить с тобою все, что мне принадлежит", сказал "обещаю разделить все, что принадлежит тебе".

Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза (источник – express.co.uk)

Попытки самоубийства

Диана рассказывала в одном из интервью, что была настолько несчастлива, что за свою недолгую жизнь предприняла две попытки самоубийства, одну из них будучи беременной принцем Уильямом.

Принцесса Диана (источник – cheatsheet.com)

"Я была отчаянно несчастлива, и для любого человека, кроме Чарльза, это было очевидно. Я нуждалась в медицинском уходе – в такой депрессии я находилась! Пытаясь перерезать себе вены ножом, я изуродовала руки и грудь. Но даже это не произвело на Чарльза никакого впечатления", – объясняла когда-то свои поступки принцесса Уэльская.

Вера

Как заявлял в Королевском суде Лондона бывший дворецкий королевской четы Пол Баррел и друг принцессы Дианы, она всерьез рассматривала для себя возможность принятия ислама и переезда в Пакистан.

Принцесса Диана (источник – ew.com)

Авария

Ранее высказывалось предположение, что в момент гибели Леди Ди была беременна, на ее безымянном пальце было обручальное кольцо, и она была тайно помолвлена с сыном египетского миллиардера Доди аль-Файедом, который также находился в автомобиле рядом с принцессой.

Принцесса Диана и Доди аль-Файед (источник – mirror.co.uk)

В ходе расследования гибели пары, проведенного вновь в 2007 году, владелец парижского ювелирного магазина Альберт Репосси заявлял, что влюбленные действительно собиралась обручиться. По словам Репосси, он тайно встречался с Доди и Дианой в одном из отелей в Сен-Тропе на юге Франции, чтобы показать им заказанное ранее кольцо. Позже ювелир опроверг свои показания.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стали известны жуткие подробности из жизни принцессы Дианы.

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

В Луцке женщина с COVID-19 умерла после родов: без матери остались 5 детей

Зеленский: реформы – это когда в кармане есть деньги

Под ОП устроили протест с унитазами против экс-регионала Шкарлета. Фото акции

В Украине с 1 июля подорожает абонплата на газ: сколько придется платить

Домбровскую, названную коллегами "сосной", заподозрили в любви к Путину. Фото