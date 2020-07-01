Какие тайны скрывала принцесса Диана: неожиданные факты о любимице британцев

В среду, 1 июля, принцессе Диане могло бы исполниться 59 лет. Она умерла 31 августа 1997 года в результате травм, полученных в автокатастрофе на мосту Альма в Париже.

Неординарная жизнь и загадочная во многом смерть принцессы Уэльской стали давно центром внимания к ее личности. Детали ее биографии описаны во многих книгах и прессе. Тем не менее каждая публикация, связанная с ее именем, вызывает неподдельный интерес. В день рождения принцессы Дианы OBOZREVATEL решил вспомнить о 5 тайнах, которые она скрывала.

Завещание

Только 5 лет стало известно, что и кому завещала принцесса Диана: она оставила своим сыновьям Уильяму и Гарри по $30 миллионов, которые они смогли получить после достижения 30-летия. Также принцу Гарри Диана передала свое свадебное платье, а принц Уильям получил знаменитое обручальное кольцо, украшенное 18-каратным сапфиром и бриллиантами, которое сейчас носит его жена Кейт Миддлтон.

Принцесса Диана с сыновьями Уильямом и Гарри (источник – insider.com)

Принц Уильям и принц Гарри (источник – womenssecrets.me)

Сделала подарок принцесса и своему другу и дворецкому – Полу Баррелу. Она завещала ему 95 тысяч долларов наличными.

Принцесса Диана и Пол Баррел (источник – thesun.co.uk)

Свадьба века

"Свадьба века" – а именно так называли бракосочетание Леди Ди и принца Чарльза, за которым наблюдали по официальным данным, 750 миллионов человек со всего мира, – была омрачена сразу несколькими скандалами. Новобрачная, произнося клятву мужу, по ошибке назвала его именем будущего свекра, а из текста заранее вычеркнула слова о беспрекословном повиновении мужу.

Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза (источник – express.co.uk)

Впрочем, отличился и Чарльз, который вместо стандартной фразы "клянусь разделить с тобою все, что мне принадлежит", сказал "обещаю разделить все, что принадлежит тебе".

Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза (источник – express.co.uk)

Попытки самоубийства

Диана рассказывала в одном из интервью, что была настолько несчастлива, что за свою недолгую жизнь предприняла две попытки самоубийства, одну из них будучи беременной принцем Уильямом.

Принцесса Диана (источник – cheatsheet.com)

"Я была отчаянно несчастлива, и для любого человека, кроме Чарльза, это было очевидно. Я нуждалась в медицинском уходе – в такой депрессии я находилась! Пытаясь перерезать себе вены ножом, я изуродовала руки и грудь. Но даже это не произвело на Чарльза никакого впечатления", – объясняла когда-то свои поступки принцесса Уэльская.

Вера

Как заявлял в Королевском суде Лондона бывший дворецкий королевской четы Пол Баррел и друг принцессы Дианы, она всерьез рассматривала для себя возможность принятия ислама и переезда в Пакистан.

Принцесса Диана (источник – ew.com)

Авария

Ранее высказывалось предположение, что в момент гибели Леди Ди была беременна, на ее безымянном пальце было обручальное кольцо, и она была тайно помолвлена с сыном египетского миллиардера Доди аль-Файедом, который также находился в автомобиле рядом с принцессой.

Принцесса Диана и Доди аль-Файед (источник – mirror.co.uk)

В ходе расследования гибели пары, проведенного вновь в 2007 году, владелец парижского ювелирного магазина Альберт Репосси заявлял, что влюбленные действительно собиралась обручиться. По словам Репосси, он тайно встречался с Доди и Дианой в одном из отелей в Сен-Тропе на юге Франции, чтобы показать им заказанное ранее кольцо. Позже ювелир опроверг свои показания.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стали известны жуткие подробности из жизни принцессы Дианы.