Какие слова запретили произносить Кейти Миддлтон и почему

Мария Дидык Люди 16:19, 28.05.2020

Кейт Миддлтон запретили употреблять некоторые слова из-за королевского протокола. Так, герцогиня не может говорить: туалет, шикарный, духи, гостиная.

Эти слова попали под запрет, поскольку считаются "неправильными", пишет Express.

Также, в список запрещенных слов попало слово "порция", поскольку оно чаще всего используется среди обычных граждан.

Ранее Меган Маркл заявила, что в Британии было запрещено критиковать герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон, в то время, как она сама постоянно поддавалась травле в СМИ.

Как ранее писал OBOZREVATEL, королева Великобритании Елизавета II запретила герцогине Сассекськой Меган Маркл и герцогине Кембриджской Кейт Миддлтон беременеть одновременно. Это запрещено протоколом. Так, согласно правилам, одно торжественное событие не должно затмевать другое. При этом соблюдается порядок старшинства.

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

Банки блокируют переводы украинцев, а контролировать начали всех подряд: как вернуть свои деньги

"При Порошенко штурмовали Славянск, а при Зеленском – музеи": сопредседатель "ЕС" ответил на провокацию ГБР

"Жена все время плачет": появились подробности о подозреваемом в изнасиловании копе из Кагарлыка

Объединить 65 млн украинцев: Стефанчук объяснил необходимость двойного гражданства

"Поддерживают марионеток!" Меркель выступила за продление санкций против РФ