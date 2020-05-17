Какие привычки мешают похудеть: назван топ-5

Многие привычные вещи, которые делает практически каждый человек, могут приносить вред организму. Так, например, привычный завтрак в виде бутербродов или же просто кофе с молочной пеной могут сильно вредить фигуре.

О том, какие привычки мешают похудеть, пишет Cosmopolitan.

pexels.com

Пропуск зарядки

Небольшая разминка утром нужна для того, чтобы привести мышцы в тонус. Заранее составьте программу упражнений и повторяйте их. Организм проснется и будет работать быстрее, а значит, и переваривать все съеденное за день.

pexels.com

Двойной латте

Это тяжелый напиток: чтобы переварить его, организму придется очень сильно постараться. А значит, он будет занят этим, а не едой, которую он получит позже.

pexels.com

Негативное мышление

Нужно научиться концентрироваться и выделять правильные вещи. Если начинать день с позитивных мыслей, уровень стресса значительно снизится и больше не захочется заедать тревогу.

pexels.com

Пакетированный сок

Пакетированные соки содержат огромное количество сахара, который мешает худеть.

pexels.com

Бутерброды

Вместо энергического заряда бутерброды дают организму порцию пустых калорий, которые откладываются в талии и бедрах.

pexels.com

Как ранее писал OBOZREVATEL, одним из лучших упражнений для быстрого укрепления мышц пресса является вакуум. Он может помочь сделать живот плоским, а талию тонкой в рекордно короткие сроки.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!