Какие ошибки допускают знаменитости в фотошопе: примеры конфузов

Многие знаменитости часто любят публиковать на своих страницах в соцсетях снимки, где они предстают в самом лучшем образе перед поклонниками. Но иногда можно заметить, что некоторые из них неумело пользуются фотошопом.

Такие казусы бывают очень приметными и со стороны это выглядит странно, пишет Cosmopolitan.

Так, самая популярная ошибка в фотошопе – это заблюрить лицо так, чтобы оно было идеально гладким.

Кармен Электра Cosmopolitan

Некоторые знаменитости чересчур отбеливают глаза, поэтому это выглядит некрасиво, а иногда даже пугающе.

Хлои Кардашьян Cosmopolitan

Кто-то "вытягивает" себя в фотошопе, чтобы казаться еще длиннее. Например, Эльза Хоск от природы очень худая, но при этом все равно пользуется ретушью и на одном из фото так увлеклась, что даже "сломала" колено.

Эльза Хоск Cosmopolitan

А на этом фото Кортни Кардашьян непонятно, что произошло с ее ногами. Звезда также переборщила с фотошопом и со стороны выглядит так, будто ее ноги находятся отдельно друг от друга.

Кортни Кардашьян Cosmopolitan

Популярная певица Бейонсе любительница отретушировать свои фото в соцсети, но ее настоящий вид ловят папарацци.

Бейонсе Cosmopolitan

"Украинская Ким Кардашьян" Алена Омович настолько увлеклась фотошопом, что не заметила, как случайно сделала свою руку нереального размера.

Алена Омович Cosmopolitan

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, как выглядят без макияжа украинские звезды. В сети появились снимки без фотошопа.