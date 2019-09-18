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19 сентября • обновлено в 02:02
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"Какие милашки!" Архивное фото звезды "Квартала" растрогало сеть

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Звезда "95 Квартала", участница шоу "Танці з зірками" Елена Кравец отметила с мужем Сергеем уже 17 годовщину брака.

По радостному случаю телеканал "1+1" в Instagram обнародовал архивное фото супругов, на котором они выглядят совсем молодыми и счастливыми.

На кадрах коротко стриженная Кравец позировала в свадебном платье и фате, держа в руках трубу. Рядом стоял счастливый Сергей, взяв в руки более подходящий ему по размеру музыкальный инструмент – тубу.

Архивное свадебное фото Елены Кравец и Сергея

Архивное свадебное фото Елены Кравец и Сергея

instagram/1plus1_ua

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Раритетное фото вызвало ажиотаж в комментариях. Оно набрало более 24 тысяч отметок "нравится" и массу комментариев. Поклонники поздравили супружескую пару с годовщиной.

Елена Кравец и Сергей с музыкальными инструментами

Елена Кравец и Сергей с музыкальными инструментами

instagram/1plus1_ua

"Какие милашки", "Красивая пара", "Леночку Кравец и ее мужа поздравляю! Она и не меняется, все такая же красивая и улыбчивая", "А Лене разве не 17", – написали в комментариях.

У Елены и Сергея родилось в браки трое детей. Первым ребенком стала дочь Маша, которой сейчас 16 лет. Также у них родились двойняшки Ваня и Катя, которым исполнилось 3 года.

"Какие милашки!" Архивное фото звезды "Квартала" растрогало сеть
"Какие милашки!" Архивное фото звезды "Квартала" растрогало сеть
"Какие милашки!" Архивное фото звезды "Квартала" растрогало сеть
"Какие милашки!" Архивное фото звезды "Квартала" растрогало сеть

Как сообщал OBOZREVATEL, за несколько дней до этого события в рядах "кварталовцев" был еще один праздник. Артист Юрий Крапов отпраздновал 46-ой день рождения.

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Персоны
Сергей Кравец Елена Кравец
Место
Украина
Теги
95 Квартал свадьба
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