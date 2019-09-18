"Какие милашки!" Архивное фото звезды "Квартала" растрогало сеть

Звезда "95 Квартала", участница шоу "Танці з зірками" Елена Кравец отметила с мужем Сергеем уже 17 годовщину брака.

По радостному случаю телеканал "1+1" в Instagram обнародовал архивное фото супругов, на котором они выглядят совсем молодыми и счастливыми.

На кадрах коротко стриженная Кравец позировала в свадебном платье и фате, держа в руках трубу. Рядом стоял счастливый Сергей, взяв в руки более подходящий ему по размеру музыкальный инструмент – тубу.

Архивное свадебное фото Елены Кравец и Сергея instagram/1plus1_ua

Раритетное фото вызвало ажиотаж в комментариях. Оно набрало более 24 тысяч отметок "нравится" и массу комментариев. Поклонники поздравили супружескую пару с годовщиной.

Елена Кравец и Сергей с музыкальными инструментами instagram/1plus1_ua

"Какие милашки", "Красивая пара", "Леночку Кравец и ее мужа поздравляю! Она и не меняется, все такая же красивая и улыбчивая", "А Лене разве не 17", – написали в комментариях.

У Елены и Сергея родилось в браки трое детей. Первым ребенком стала дочь Маша, которой сейчас 16 лет. Также у них родились двойняшки Ваня и Катя, которым исполнилось 3 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, за несколько дней до этого события в рядах "кварталовцев" был еще один праздник. Артист Юрий Крапов отпраздновал 46-ой день рождения.

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