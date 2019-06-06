"Какая Украина?!" Полуголую Бузову разгромили за ложь

Скандальная российская певица и телеведущая Ольга Бузова вызвала шквал критики в сети ложью, плагиатом и пикантным снимком.

Она опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой позирует в постели в абсолютно прозрачном платье, через которое во всех подробностях можно рассмотреть бюстгалтер.

Бузова похвасталась статистикой по прослушиваниям ее нового сингла "Водица". Что примечательно, по данным певицы, ею интересуются в Украине, однако пользователи поспешили ее в этом разубедить.

Ольга Бузова instagram Бузовой

"Украина? Ты что, с ума сошла? Тебя тут никто не слушает, тебя даже в списках нет", "Вообще не знаю, откуда взялась вот эта информация про Украину. Кто будет покупать её песню в iTunes" "Не верьте, в Украине ее песни даже нет в списке", – возмутились в комментариях.

Многие также обвинили Бузову в откровенном плагиате. В частности, ей напомнили, что подобный клип был у Дженнифер Лопес (чтобы посмотреть сравнение ее нового клипа с творением Джей Ло, проскрольте до конца страницы).

"Этот клип где-нибудь в бане снимать нужно было! Вот это было бы по-русски. А так какая-то пародия на заграницу получилась. Ассоциация с Лопес сразу", "Почему клип точь-в-точь как у Лопес", "Один в один клип, как у Лопес", "Песня – дерьмо, клип – плагиат, а ты, Оля, безголосая фанерщица, а просмотры эти в основной массе ради любопытства, да и поржать на тобой", – возмутились в сети.

Внешность Бузовой также попало под волну критики. "Блин, как кукла. Такая не естественная. Как жаль, такая молодая, а уже вся надутая", – написали в комментариях.

Новый клип Бузовой - "Водица"

Клип Джей Ло - El Anillo

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бузова в ходе презентации нового клипа на песню "Водица" раскрыла подробности своей личной жизни и рассказала о сексе со знаменитостью.

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