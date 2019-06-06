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"Какая Украина?!" Полуголую Бузову разгромили за ложь

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Скандальная российская певица и телеведущая Ольга Бузова вызвала шквал критики в сети ложью, плагиатом и пикантным снимком.

Она опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой позирует в постели в абсолютно прозрачном платье, через которое во всех подробностях можно рассмотреть бюстгалтер.

Бузова похвасталась статистикой по прослушиваниям ее нового сингла "Водица". Что примечательно, по данным певицы, ею интересуются в Украине, однако пользователи поспешили ее в этом разубедить.

Ольга Бузова

Ольга Бузова

instagram Бузовой

"Какая Украина?!" Полуголую Бузову разгромили за ложь

"Украина? Ты что, с ума сошла? Тебя тут никто не слушает, тебя даже в списках нет", "Вообще не знаю, откуда взялась вот эта информация про Украину. Кто будет покупать её песню в iTunes" "Не верьте, в Украине ее песни даже нет в списке", – возмутились в комментариях.

"Какая Украина?!" Полуголую Бузову разгромили за ложь
"Какая Украина?!" Полуголую Бузову разгромили за ложь
"Какая Украина?!" Полуголую Бузову разгромили за ложь

Многие также обвинили Бузову в откровенном плагиате. В частности, ей напомнили, что подобный клип был у Дженнифер Лопес (чтобы посмотреть сравнение ее нового клипа с творением Джей Ло, проскрольте до конца страницы).

"Этот клип где-нибудь в бане снимать нужно было! Вот это было бы по-русски. А так какая-то пародия на заграницу получилась. Ассоциация с Лопес сразу", "Почему клип точь-в-точь как у Лопес", "Один в один клип, как у Лопес", "Песня – дерьмо, клип – плагиат, а ты, Оля, безголосая фанерщица, а просмотры эти в основной массе ради любопытства, да и поржать на тобой", – возмутились в сети.

"Какая Украина?!" Полуголую Бузову разгромили за ложь
"Какая Украина?!" Полуголую Бузову разгромили за ложь
"Какая Украина?!" Полуголую Бузову разгромили за ложь
"Какая Украина?!" Полуголую Бузову разгромили за ложь
"Какая Украина?!" Полуголую Бузову разгромили за ложь
"Какая Украина?!" Полуголую Бузову разгромили за ложь

Внешность Бузовой также попало под волну критики. "Блин, как кукла. Такая не естественная. Как жаль, такая молодая, а уже вся надутая", – написали в комментариях.

Новый клип Бузовой - "Водица"

Клип Джей Ло - El Anillo

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бузова в ходе презентации нового клипа на песню "Водица" раскрыла подробности своей личной жизни и рассказала о сексе со знаменитостью.

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Персона
Ольга Бузова
Место
Россия
Теги
шоу-бизнесклипмузыка
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