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20 декабря • обновлено в 16:31
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"Какая сочная!" Чехова завела сеть аппетитными формами в откровенном белье

1.9т
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Российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова порадовала поклонников соблазнительным снимком.

Фотографией, на которой звезда демонстрирует пышные формы, Чехова поделилась на странице в Instagram.

Анфиса Чехова

Анфиса Чехова

Instagram @achekhova

Новости
Чехова выставила напоказ огромную грудь в откровенном купальнике: пикантное фото

На фото Анфиса позирует в сексуальном белье, которое подчеркнуло все достоинства фигуры телеведущей.

"Ну что, соскучились по моим фото в белье? Думаете, я образумилась? А нет. Я все так же в своем репертуаре. Хлебом меня не корми, дай в красивом белье поразгуливать", подписала фотографию Анфиса.

Анфиса Чехова

Анфиса Чехова

Instagarm @achekhova

Поклонники не смогли пройти мимо горячего кадра Чеховой. В комментариях фанаты засыпали звезду комплиментами:

"Какая сочная!" Чехова завела сеть аппетитными формами в откровенном белье
"Какая сочная!" Чехова завела сеть аппетитными формами в откровенном белье
"Какая сочная!" Чехова завела сеть аппетитными формами в откровенном белье
"Какая сочная!" Чехова завела сеть аппетитными формами в откровенном белье
"Какая сочная!" Чехова завела сеть аппетитными формами в откровенном белье
"Какая сочная!" Чехова завела сеть аппетитными формами в откровенном белье
"Какая сочная!" Чехова завела сеть аппетитными формами в откровенном белье
"Какая сочная!" Чехова завела сеть аппетитными формами в откровенном белье

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Чехова показала, как нежится в бассейне, продемонстрировав сочную фигуру в купальнике.

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Автор
Анна Михно
Персона
Анфиса Чехова
Место
Россия
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Франко Иван
Франко Иван
Слабовато.... :о((
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