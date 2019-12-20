"Какая сочная!" Чехова завела сеть аппетитными формами в откровенном белье

Российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова порадовала поклонников соблазнительным снимком.

Фотографией, на которой звезда демонстрирует пышные формы, Чехова поделилась на странице в Instagram.

Анфиса Чехова Instagram @achekhova

На фото Анфиса позирует в сексуальном белье, которое подчеркнуло все достоинства фигуры телеведущей.

"Ну что, соскучились по моим фото в белье? Думаете, я образумилась? А нет. Я все так же в своем репертуаре. Хлебом меня не корми, дай в красивом белье поразгуливать", — подписала фотографию Анфиса.

Анфиса Чехова Instagarm @achekhova

Поклонники не смогли пройти мимо горячего кадра Чеховой. В комментариях фанаты засыпали звезду комплиментами:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Чехова показала, как нежится в бассейне, продемонстрировав сочную фигуру в купальнике.

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