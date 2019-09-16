Главная Новости
16 сентября • обновлено в 15:39
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"Какая сексуальная": Цибульская восхитила сеть обнаженным фото

4.3т Читать материал на украинском

Украинская певица и телеведущая Оля Цибульская взбудоражила сеть фото, на котором позировала обнаженной в постели.

Поклонники артистки оставили десятки позитивных комментариев под фото, которое она разместила на своей странице в Instagram.

"Какая сексуальная": Цибульская восхитила сеть обнаженным фото
Новости
"Это не надолго": Иво Бобул спрогнозировал конец карьеры Винника

Мушу зізнатись🙄 ⠀ ⠀ Кожного разу після концерту моє ❤️ серце переповнене щастям.А тіло- як пустий тюбик з-під зубної пасти 🤪⠀ ⠀ Пора збиратись в дорогу.Завтра #могильовподільський 💋 ⠀ ⠀ ⠀ Дякую за крутий вечір музики усім хто співав сьогодні зі мною. 🥁🎤🎺🎸🎻🎹🎼🎧 Допоможіть тепер : що робити в першу чергу ??? ⠀ ⠀ ⠀ 🌊В душ , чи кави ☕️? ⠀ #cubulska #деньміста #артист #cybulskaya #безтебенеможувстати

Публикация от Оля Цибульська (@cybulskaya)

"Секси красотка", "Красотка!", "Очень красивая", "Вау, какая красотка шикарная, сексуальная", "Ну и Оля! Красивая девочка", — пишут в сети.

"Какая сексуальная": Цибульская восхитила сеть обнаженным фото
"Какая сексуальная": Цибульская восхитила сеть обнаженным фото
"Какая сексуальная": Цибульская восхитила сеть обнаженным фото
"Какая сексуальная": Цибульская восхитила сеть обнаженным фото

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Цибульская взбудоражила сеть фото, на котором позировала в платье с глубоким декольте.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!

Персона
Оля Цибульская
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
11
4
Смешно
0
Интересно
1
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel