"Какая сексуальная": Цибульская восхитила сеть обнаженным фото

Украинская певица и телеведущая Оля Цибульская взбудоражила сеть фото, на котором позировала обнаженной в постели.
Поклонники артистки оставили десятки позитивных комментариев под фото, которое она разместила на своей странице в Instagram.
Мушу зізнатись🙄 ⠀ ⠀ Кожного разу після концерту моє ❤️ серце переповнене щастям.А тіло- як пустий тюбик з-під зубної пасти 🤪⠀ ⠀ Пора збиратись в дорогу.Завтра #могильовподільський 💋 ⠀ ⠀ ⠀ Дякую за крутий вечір музики усім хто співав сьогодні зі мною. 🥁🎤🎺🎸🎻🎹🎼🎧 Допоможіть тепер : що робити в першу чергу ??? ⠀ ⠀ ⠀ 🌊В душ , чи кави ☕️? ⠀ #cubulska #деньміста #артист #cybulskaya #безтебенеможувстати
"Секси красотка", "Красотка!", "Очень красивая", "Вау, какая красотка шикарная, сексуальная", "Ну и Оля! Красивая девочка", — пишут в сети.
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Цибульская взбудоражила сеть фото, на котором позировала в платье с глубоким декольте.
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