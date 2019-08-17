"Какая сексуальная!" Кароль возбудила фанов роскошным телом

Популярная украинская певица Тина Кароль восхитила поклонников пикантным снимком.

Она позировала в блестящем купальнике, который подчеркивает ее пышную грудь возле бассейна. Соответствующим снимком певица поделилась в Instagram.

Таким образом, Кароль анонсировала выход нового клипа на песню "Вабити", который был снят в солнечном Лос-Анджелесе. По словам Тины, поклонники смогут впервые насладиться ее работой 22 августа.

Тина Кароль в блестящем купальнике instagram /tina_karol

Тем временем, на фанстранице Кароль в Instagram даже появился краткий ролик из клипа, однако он представлен без звука. На видео соблазнительная Тина лежит на шезлонге, подставив лицо солнцу.

Кароль instagram /tina_karol

Эти кадры вызвали у поклонников ажиотаж, ведь многие ждут нового клипа, а сверкающий образ Кароль не мог не взволновать фанатов.

"Какая же ты сексуальная", "Какая шикарная. Несите огнетушитель", "Ты божественная", "Конфетка", – взволновались фолловеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кароль порадовала поклонников более эротичным снимком. Она позировала в футболке, сквозь которую просвечивалась грудь.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!