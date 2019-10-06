"Какая секси!" 50-летняя российская звезда завела сеть соблазнительным кадром

Российская телеведущая и актриса Эвелина Бледанс восхитила поклонников откровенными фото.
50-летняя звезда позировала в роскошном платье с большим разрезом от бедра и глубоким декольте, которые выгодно подчеркнули красивую фигуру. Соответствующим снимком она поделилась на своей странице в Instagram.
"А ты употребляешь наркотики? Говорят, что они помогают жить на пределе возможностей, с ними становишься умнее, раскованнее, а в голову от них приходят блестящие идеи? Или же это все зависит только от тебя", – провела она опрос среди поклонников на фоне кокаинового скандала вокруг коллеги Натальи Бочкаревой.
Не все поняли, к чему был этот вопрос. Однако одно фанаты отметили точно: Эвелина выглядела роскошно в этом наряде.
Эвелина Бледанс в соблазнительном платье
instagram/bledans
"Богиня", "Эвелина, вы такая царственная, и спрашиваете про наркотики", "Эвелина, вы вообще отпад, шикарная секси", Эвелина, восхищаюсь вами! Роскошная", "Секси", "Ух, красотка", "Ничего себе, какая мощная", – отреагировали пользователи.
Эвелина Бледанс
instagram/bledans
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бледанс неожидано рассказала, что ей сложно общаться с украинскими артистами из-за разных политических взглядов.
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