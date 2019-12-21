"Какая прелесть!" Лазарев поделился трогательными кадрами с дочкой и сыном

Популярный российский певец Сергей Лазарев показал публике годовалую дочку.
Артист снялся в праздничной фотосессии со своими детьми для журнала HELLO и поделился с поклонниками в Instagram результатом работы.
"Это первая совместная фотосессия с Анютой и Никитой. Не думаю, что в ближайшее время я вновь соглашусь на подобное для журналов. Все-таки, вспышки и повышенное внимание прессы для детишек пока рановато", – признался Лазарев.
Лазарев показал дочку и сына
instagram/lazarevsergey
По его словам, Никита вел себя очень профессионально перед камерами. Мальчик все время улыбался. Дочку Аню пыталась поймать вся команда.
Бэкстейдж со съемки Сергея Лазарева для новогоднего номера HELLO! 🎄✨ ⠀ Фото: Павел Крюков @kryko Стиль: Мария Колосова @kyklamasha Продюсер: Ольга Закатова @olga__zakatova Мейк-ап и причёски: Анна Салихова-Мигриаули @anna_salixova_migriauli Ассистент фотографа: Павел Нотченко Ассистент стилиста: Алина Салимова @alinsalimova Ассистент продюсера: Виктория Захарочкина @sama__dobrota ⠀ Благодарим LID'S EVENTHOUSE @lidseventhouse, BEST DECOR PLACE @bestdecorplace и Agalarov Estate Отель и Спа за помощь в организации съёмки
"Но и она умница! Мы постарались сделать фотосессию – частью новогодней игры, чтобы деткам было и интересно, и они совсем не устали", – добавил он.
Лазарев предпочитает не говорить о том, кем является мама его детей. В новом интервью он заявил, что не видит проблемы в воспитании наследников в неполной семье.
"Никита пока не задает вопросов. Я ему объясняю, что бывают разные семьи. К примеру, моя племянница растет без папы, потому что брата не стало несколько лет назад. Анютка еще мала. Дети окружены любовью, они не брошены", – заявил артист.
Поклонникам очень понравилась яркая фотосессия. Они пришли в восторг, что Лазарев показал дочку.
"Какие милые", "Смотрю на это, и улыбка с лица не сходит", "Какая прелесть", "Какая красивая семья. Детки – прелесть", – отреагировали пользователи.
Экслюзивные кадры со съёмок новогодней обложки журнала HELLO! ❤️❤️ . Журнал уже в продаже!)) это первая совместная фотосессия с Анютой и Никитой... не думаю, что в ближайшее время я вновь соглашусь на подобное для журналов ... все-таки , вспышки и повышенное внимание прессы для детишек пока рановато. Хотя Никита вел себя очень профессионально! Улыбался, смотрел в кадр. А Вот Анютку , мы конечно "ловили" всей командой! Но и она умница! Мы постарались сделать фотосессию - частью новогодней игры, чтобы деткам было и интересно и они совсем не устали. Спасибо большое всей моей команде. И команде журнала Hello! @hello__ru За прекрасный новогодний номер.❤️❤️❤️ ну, а завтра, если будет интересно выложу фотографии из журнала - то, что получилось! #Лазаревы #Hello #НовыйГод #НикитаСергеевич #АннаСергеевна #Пападочасын #СергейЛазарев спасибо: @elenadkvh @michaild Команда Hello! : @KRYUKO @KYKLAMASHA @OLGA__ZAKATOVA @ANNA_SALIXOVA_MIGRIAULI @ELPUEBLITOPANOPTIKUM @ALINSALIMOVA @SAMA__DOBROTA Декор: @lidseventhouse @bestdecorplace Локация: Agalarov Estate Отель
Как сообщал OBOZREVATEL, слухи о том, что у Лазарева родилась дочка появились давно. Сам артист опровергал информацию. Позже в сети показали первые фото малышки и рассказали, кем может быть мать. СМИ подозревали, что супругой Лазарева является Анна Белодедова, которая занимается онлайн-торговлей одеждой.
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