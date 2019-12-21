"Какая прелесть!" Лазарев поделился трогательными кадрами с дочкой и сыном

Популярный российский певец Сергей Лазарев показал публике годовалую дочку.

Артист снялся в праздничной фотосессии со своими детьми для журнала HELLO и поделился с поклонниками в Instagram результатом работы.

"Это первая совместная фотосессия с Анютой и Никитой. Не думаю, что в ближайшее время я вновь соглашусь на подобное для журналов. Все-таки, вспышки и повышенное внимание прессы для детишек пока рановато", – признался Лазарев.

Лазарев показал дочку и сына instagram/lazarevsergey

По его словам, Никита вел себя очень профессионально перед камерами. Мальчик все время улыбался. Дочку Аню пыталась поймать вся команда.

"Но и она умница! Мы постарались сделать фотосессию – частью новогодней игры, чтобы деткам было и интересно, и они совсем не устали", – добавил он.

Лазарев предпочитает не говорить о том, кем является мама его детей. В новом интервью он заявил, что не видит проблемы в воспитании наследников в неполной семье.

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"Никита пока не задает вопросов. Я ему объясняю, что бывают разные семьи. К примеру, моя племянница растет без папы, потому что брата не стало несколько лет назад. Анютка еще мала. Дети окружены любовью, они не брошены", – заявил артист.

Поклонникам очень понравилась яркая фотосессия. Они пришли в восторг, что Лазарев показал дочку.

"Какие милые", "Смотрю на это, и улыбка с лица не сходит", "Какая прелесть", "Какая красивая семья. Детки – прелесть", – отреагировали пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, слухи о том, что у Лазарева родилась дочка появились давно. Сам артист опровергал информацию. Позже в сети показали первые фото малышки и рассказали, кем может быть мать. СМИ подозревали, что супругой Лазарева является Анна Белодедова, которая занимается онлайн-торговлей одеждой.

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