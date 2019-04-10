МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Люди

"Какая потеря!" В сети ажиотаж из-за смерти знаменитого украинского актера

1.1тЧитать материал на украинском

В сети ажиотаж вокруг смерти народного артиста, актера театра и кино Петра Бенюка.

Артист скончался на 73-м году жизни. Его не стало через пять дней после дня рождения, об этом сообщили на странице Национального академического драматического театра им. М. Заньковецкой в Facebook. Отметим, что родной брат Петра, актер театра и кино Богдан Бенюк, пока никак не комментировал случившиеся.

Так, после новости о кончине народного артиста в соцсетях было опубликовано множество постов и написано множество комментариев со словами поддержки родным и близким Бенюка. Поэтому OBOZREVATEL предлагает посмотреть подборку.

"Какая потеря!" В сети ажиотаж из-за смерти знаменитого украинского актера
"Какая потеря!" В сети ажиотаж из-за смерти знаменитого украинского актера
"Какая потеря!" В сети ажиотаж из-за смерти знаменитого украинского актера
"Какая потеря!" В сети ажиотаж из-за смерти знаменитого украинского актера
Новости
Легендарному Хиту Леджеру могло быть 40: почему он умер
"Какая потеря!" В сети ажиотаж из-за смерти знаменитого украинского актера
"Какая потеря!" В сети ажиотаж из-за смерти знаменитого украинского актера
"Какая потеря!" В сети ажиотаж из-за смерти знаменитого украинского актера
"Какая потеря!" В сети ажиотаж из-за смерти знаменитого украинского актера
"Какая потеря!" В сети ажиотаж из-за смерти знаменитого украинского актера
"Какая потеря!" В сети ажиотаж из-за смерти знаменитого украинского актера
"Какая потеря!" В сети ажиотаж из-за смерти знаменитого украинского актера

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России умер известный актер Алексей Булдаков. Причиной стал оторвавшийся тромб.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
5
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения