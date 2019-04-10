"Какая потеря!" В сети ажиотаж из-за смерти знаменитого украинского актера

В сети ажиотаж вокруг смерти народного артиста, актера театра и кино Петра Бенюка.

Артист скончался на 73-м году жизни. Его не стало через пять дней после дня рождения, об этом сообщили на странице Национального академического драматического театра им. М. Заньковецкой в Facebook. Отметим, что родной брат Петра, актер театра и кино Богдан Бенюк, пока никак не комментировал случившиеся.

Так, после новости о кончине народного артиста в соцсетях было опубликовано множество постов и написано множество комментариев со словами поддержки родным и близким Бенюка. Поэтому OBOZREVATEL предлагает посмотреть подборку.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России умер известный актер Алексей Булдаков. Причиной стал оторвавшийся тромб.

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