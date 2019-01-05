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''Какая надутая!'' Лобода оскандалилась снимком с обнаженной грудью

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Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, удивила поклонников, опубликовав новые фото с отдыха.

Два снимка появились на странице артистки в Instagram. "Это судьба", — загадочно написала она в посте.

На фотографиях Лобода позирует в лежа в купальнике, прикрыв глаза очками и шляпой.

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''Какая надутая!'' Лобода оскандалилась снимком с обнаженной грудью

instagram.com/lobodaofficial

''Какая надутая!'' Лобода оскандалилась снимком с обнаженной грудью

instagram.com/lobodaofficial

Многие пользователи позитивно оценили фото, оставив лестные комментарии: "Секс-бомба", "Купальник красивый", "Обожаю эту роскошную леди!" "Самая красивая звезда", "Женщина-вамп", "Ах, какие ушки!"

''Какая надутая!'' Лобода оскандалилась снимком с обнаженной грудью
''Какая надутая!'' Лобода оскандалилась снимком с обнаженной грудью
''Какая надутая!'' Лобода оскандалилась снимком с обнаженной грудью
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''Какая надутая!'' Лобода оскандалилась снимком с обнаженной грудью
''Какая надутая!'' Лобода оскандалилась снимком с обнаженной грудью
''Какая надутая!'' Лобода оскандалилась снимком с обнаженной грудью
''Какая надутая!'' Лобода оскандалилась снимком с обнаженной грудью
''Какая надутая!'' Лобода оскандалилась снимком с обнаженной грудью

В то же время часть фанатов раскритиковала внешность звезды, заявив, что она выглядит слишком неестественно.

"Слишком все перекачено. Фу, перебор!" "Стрем самый натуральный, чем дальше, тем ужаснее становишься", "Вся надутая", "Страшненькая здесь, губешки перебор", — пишут в сети.

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''Какая надутая!'' Лобода оскандалилась снимком с обнаженной грудью
''Какая надутая!'' Лобода оскандалилась снимком с обнаженной грудью
''Какая надутая!'' Лобода оскандалилась снимком с обнаженной грудью
''Какая надутая!'' Лобода оскандалилась снимком с обнаженной грудью
''Какая надутая!'' Лобода оскандалилась снимком с обнаженной грудью

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее оголившуюся Лободу сравнили с Машей Распутиной.

Также Лобода поразила поклонников обнаженным снимком. Звезда опубликовала чувственное фото в своем Instagram-аккаунте. Многие фаны певицы отметили, что их кумир выглядит очень красиво и женственно.

Персона
Светлана Лобода
Теги
фотографииInstagram
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