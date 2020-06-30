Какая музыка была строго запрещена в СССР: композиции, которые были неугодны вождям

Жесткая цензура была неотъемлемой частью жизни в СССР и культурной сферы она касалась в первую очередь.

Советские граждане не могли себе позволить открыто слушать иностранную музыку, а также увлекаться творчеством музыкантов, чья позиция шла вразрез с общепринятым политическим уставом. OBOZREVATEL рассказывает, как цензура влияла на музыку и какие композиции были запрещены в разные периоды советской эпохи.

Музыкальная цензура в эпоху Сталина (30-50-е годы)

Масштабная машина цензуры запустилась с времен правления Иосифа Сталина в 30-х годах – тогда началась тотальна война с "инакомыслящими". По инициативе Сталина уничтожались все те, кто, на его взгляд, не вписывался в рамки "советского творческого человека".

Иосиф Сталин ввел жесткую цензуру в СССР Regnum

Период правления страной Сталиным – это период массовых репрессий против творческих людей. Из всех музыкальных стилей особенно гоним был джаз. Ситуация изменилось после окончания войны, когда ясно стало, что появился сильный соперник у Советского Союза –это Соединенные Штаты Америки. С тех пор все веяния западной культуры воспринимались как вражеские.

В то время властями положительно оценивалась только та музыка, которая прославляла самого Сталина и партию. Если о вожде нет ни слова – в ближайшую ночь за автором приезжала черная машина и увозила в неизвестном направлении.

В 1936 году русский композитор Дмитрий Шостакович позволил себе раскритиковать оперу “Тихий Дон”, однако это произведение пришлось по вкусу вождю. Его обвинили в “антинародности”, за явное противоречие со вкусами диктатора, Шостакович на многие годы был забыт – его произведения были запрещены по всей стране. Печальная судьба постигла друга Шостаковича – Всеволода Мейерхольда – тот был расстрелян в тюремном коридоре. Считалось, что все старания цензуры были направлены на поиск скрытых врагов народа.

Запреты Хрущева (50-60 годы)

В послевоенные годы цензоры активно взялись за критику зарубежных исполнителей и мотивов, ведь они разительно отличались от того, что исполняли в СССР. Советская молодежь танцевала на тайных квартирных вечеринках под зажигательные ритмы рок-н-ролла Элвиса Пресли. Не прошла мимо Союза и "битломания" – британская группа The Beatles пользовалась огромной популярностью среди советской молодежи и влияла не только на музыкальный вкус, а и на моду и другие сферы культурной жизни.

запрещенный в СССР Элвис Пресли был популярным на тайных вечеринках Fishki.net

После в моду вошел твист. Во всем мире его танцевали открыто и свободно, и только в СССР это делалось на тайных вечеринках. На одном из политзаседаний Никита Хрущев возмущался тем, что неприлично во время танца так вилять частями тела. Следовательно и танцы, и музыка в стиле твист были в СССР под запретом, потому что не нравились лично вождю. То же касалось такого стиля, как регги.

Эпоха Брежнева (70-80-е годы)

Период правления Леонида Брежнева называется в народе “эпоха з астоя”. Несмотря на железный занавес, западная музыка все равно проникала в Советский Союз, но цензоры достаточно терпимо к ней относились. На танцплощадках часто можно было услышать итальянскую эстраду или АВВА. Зарубежная эстрадная музыка не подвергалась тщательной проверке.

Какая музыка была строго запрещена в СССР: композиции, которые были неугодны вождям Рinterest

Чего нельзя было сказать о рок-группах. В СССР жестко критиковали рок-музыкантов и их поведение на сцене, чем еще больше разжигали интерес советских граждан к новому и необычному для них стилю. Под запрет попадали самые популярные за пределами СССР в то время рок-коллективы: Depeche Mode, Scorpions, Kiss, The Rolling Stones, Deep Purple и другие.

Отечественные рок-исполнители и барды также поддавались гонениям в Союзе. К примеру, Булат Окуджава вынужден был замолчать на длительное время из-за того, что в его песнях явно прослеживался скрытый смысл о "гниющем политическом устрое страны". Владимир Высоцкий за его песни не раз был наказан властью. Преследования выпали на долю таких групп как “Машина времени”, “Аквариум”, “Наутилиус”, “Кино” и т.д.

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