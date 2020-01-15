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15 января • обновлено в 15:25
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"Какая молодая улыбка": как выглядит мама актрисы Любови Полищук

1.6т
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Российский актер Алексей Макаров опубликовал редкие фотографии со своей бабушкой Ольгой – мамой актрисы Любови Полищук.

Снимками артист поделился на своей странице в соцсети Instagram.

Любовь Полищук

Любовь Полищук

goodhouse.ru

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Фото были сделаны во время приезда Макарова в Омск, где он родился. В этом городе по-прежнему живет 91-летняя мама Любови Полищук, которую и навестил Алексей.

"Бабуля. И внучок. Или внучек. И вы не поверите, в Омске полно снега...", – подписал фото Макаров.

Алексей Макаров со своей бабушкой

Алексей Макаров со своей бабушкой

Instagram @makarov_alexey_

Алексей Макаров со своей бабушкой

Алексей Макаров со своей бабушкой

Instagram @makarov_alexey_

Алексей Макаров со своей бабушкой

Алексей Макаров со своей бабушкой

Instagram @makarov_alexey_

Поклонников артиста растрогали семейные снимки. В комментариях одни фанаты пожелали бабушке крепкого здоровья, другие – отметили сходство внука и бабушки.

"Какая молодая улыбка": как выглядит мама актрисы Любови Полищук
"Какая молодая улыбка": как выглядит мама актрисы Любови Полищук
"Какая молодая улыбка": как выглядит мама актрисы Любови Полищук
"Какая молодая улыбка": как выглядит мама актрисы Любови Полищук
"Какая молодая улыбка": как выглядит мама актрисы Любови Полищук

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Алексей Макаров показал фото со своей сестрой Мариэттой Цигаль-Полищук, которая родилась от второго брака актрисы Любови Полищук с художником Сергеем Цигалем.

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Автор
Анна Михно
Персоны
Любовь Полищук Алексей Макаров
Место
Россия
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