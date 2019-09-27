Сеть взбесил клип со звездами-крымнашистами и Винником: у певца ответили

Украинский певец Олег Винник снялся в одном клипе с российскими звездами, которые поддерживали аннексию Крыма и агрессию России на Донбассе.

Видео появилось на YouTube-канале группы "Мир 519". Помимо Олега Винника, в клипе участвовали звезды, которые не раз высказывались в поддержку оккупации территории Украины: Дмитрий Певцов, Валерия, Аскольд Запашный, Игорь Крутой и другие.

27 сентября стало известно, что из-за этого клипа Винник попал в базу сайта "Миротворец".

Олег Винник Скрин с сайта

"Участник российской пропагандистской антиукраинской акции #всеммир, направленной на перекладывание ответственности развязанной Россией (страна-агрессор) войны на Украину", - говорится в описании на сайте.

Игорь Крутой Скрин с видео

Олег Винник Скрин с видео

Дмитрий Певцов Скрин с видео

"Какая мерзость!!! Такое чувство, что тебя пытается облизать гиена. Фу, гадость. Не верю не единому слову, сколько из них поддержали аннексию Крыма и войну на Донбассе, теперь всем мир, ага...", "Странно... тут мир предлагают, а на Донбассе убили больше 10 000 украинцев – отцов, сыновей, братьев....двуличие "России", "Если имеется в виду "русский мир" ( судя по тому, что участвует Валерия ), то песня звучит зловеще", — написали в комментариях.

"Чтобы был мир, России нужно всего лишь вывести свои войска из Украины (Донбасс и Крым), и из Сирии. И да будет – МИР", "Слушайте, а что здесь Валерия делает? По-моему, когда отжимали Крым и нападали на восток Украины, то она пела по-другому. Ну... давайте уже... налетайте", — негодовали юзеры.

Позже в пресс-службе артиста отреагировали на скандал вокруг клипа с крымнашистами. В комментарии заявили, что участие Винника в проекте никак не противоречит его гражданской позиции.

"Решение поддержать международный проект, который был запущен в день мира, не идет вразрез с жизненной и патриотической позицией артиста. Согласно условиям, участнику необходимо было самостоятельно снять на камеру то, что он хочет сказать в защиту мира на планете и произнести фразу: "Всем мир" на родном языке", – оправдались в ведомстве.

Украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий в своем Telegram-канале прокомментировал, что скандала не получилось из-за преданных фанаток.

"Касательно Олега Винника в российском пропагандистском проекте группы "МИР519" #Всеммир – скандала не получилось. Миллионы преданных "волчиц" искренне не поняли возмущение патриотической аудитории: "А что не так? А вы что – не за мир?". Соответственно, пресс-служба Винника только убедилась в поддержке целевой аудитории и уже выступила с заявлением касательного того позорного воя", – отметил Голобуцкий.

Ситуацию также прокомментировал офицер ВСУ Анатолий Штефан: "Олег Винник принял участие в акции "за мир" с российскими звездами, поддерживающими аннексию Крыма. Каждый слово "мир" воспринимает по-своему... Одни победой и расторжением отношений... Другие – капитуляцией на условиях врага", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские представители шоу-бизнеса "засветились" в оккупированном Крыму на дегустации вин в Массандре.

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