''Какая красавица'': помолодевшая Пугачева восхитила новым фото

Известная российская певица Алла Пугачева посетила модный показ художника-модельера Валентина Юдашкина и поразила поклонников своим образом.

Соответствующий снимок примадонна эстрады РФ опубликовала на своей странице в Instagram, вызвав ажиотаж своим видом.

"Спасибо Валентину Юдашкину за великолепный показ, вселяющий в нашу душу весну, красоту и вдохновение", – подписала Пугачева под фотографией.

Так, певица пришла на показ со своей традиционной пышной прической, по которой ее узнают во всем мире. Артистка оделась в стиле Total black (во все черное) в рокерском стиле, не забыв о модных аксессуарах.

"Чем дальше, тем лучше", "Алла, Вы вдохновляете многих женщин! Очень приятно видеть Вас в здравии", "Алла Борисовна, вы куколка", "Какая красавица", "Только я в ее взгляде вижу "хочу?", "Лучшая", - написали восхищенные поклонники.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Пугачева пришла на эфир Первого канала в коротком черном платье, также поразив поклонников стройными ногами и молодежным видом.