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''Какая красавица'': помолодевшая Пугачева восхитила новым фото

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Известная российская певица Алла Пугачева посетила модный показ художника-модельера Валентина Юдашкина и поразила поклонников своим образом.

Соответствующий снимок примадонна эстрады РФ опубликовала на своей странице в Instagram, вызвав ажиотаж своим видом.

"Спасибо Валентину Юдашкину за великолепный показ, вселяющий в нашу душу весну, красоту и вдохновение", – подписала Пугачева под фотографией.

Так, певица пришла на показ со своей традиционной пышной прической, по которой ее узнают во всем мире. Артистка оделась в стиле Total black (во все черное) в рокерском стиле, не забыв о модных аксессуарах.

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"Чем дальше, тем лучше", "Алла, Вы вдохновляете многих женщин! Очень приятно видеть Вас в здравии", "Алла Борисовна, вы куколка", "Какая красавица", "Только я в ее взгляде вижу "хочу?", "Лучшая", - написали восхищенные поклонники.

''Какая красавица'': помолодевшая Пугачева восхитила новым фото
''Какая красавица'': помолодевшая Пугачева восхитила новым фото
''Какая красавица'': помолодевшая Пугачева восхитила новым фото

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Пугачева пришла на эфир Первого канала в коротком черном платье, также поразив поклонников стройными ногами и молодежным видом.

Персоны
Алла ПугачеваВалентин Юдашкин
Место
Россия
Объект
шоу-бизнес
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