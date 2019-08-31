"Какая бомба!" Полуголая Водонаева вызвала ажиотаж сексуальным снимком

Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2", модель и ведущая Алена Водонаева вызвала ажиотаж пикантным снимком.

Звезда позировала в слитом купальнике, встав в соблазнительную позу возле стенки, а фотографию опубликовала на своей странице в Instagram.

"Какую умную цитату великих людей вы бы написали под это фото", – задала она вопрос своим поклонникам.

Алена Водонаева в купальнике instagram /alenavodonaeva

Фигура Водонаевой вызвала ажиотаж в сети. Многие заметили, что кадр получился очень горячим, а сама модель выглядит очень стройной и сексуальной. Однако некоторые также заметили, что фото было отредактировано.

"Ты бомба", "Больше фотошопа", "Меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть. Алена, огнище", "Меган Фокс, это ты", "Сколько вам лет тут", "Ой, какая бомба", – отреагировали поклонники.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Водонаева вызвала ажиотаж в сети резким заявлением о России. Она сравнила РФ и США, что не понравилось многим поклонникам.

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