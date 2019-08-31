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"Какая бомба!" Полуголая Водонаева вызвала ажиотаж сексуальным снимком

1.3т Читать материал на украинском

Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2", модель и ведущая Алена Водонаева вызвала ажиотаж пикантным снимком.

Звезда позировала в слитом купальнике, встав в соблазнительную позу возле стенки, а фотографию опубликовала на своей странице в Instagram.

"Какую умную цитату великих людей вы бы написали под это фото", – задала она вопрос своим поклонникам.

Алена Водонаева в купальнике

Алена Водонаева в купальнике

instagram /alenavodonaeva

Фигура Водонаевой вызвала ажиотаж в сети. Многие заметили, что кадр получился очень горячим, а сама модель выглядит очень стройной и сексуальной. Однако некоторые также заметили, что фото было отредактировано.

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"Ты бомба", "Больше фотошопа", "Меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть. Алена, огнище", "Меган Фокс, это ты", "Сколько вам лет тут", "Ой, какая бомба", – отреагировали поклонники.

"Какая бомба!" Полуголая Водонаева вызвала ажиотаж сексуальным снимком
"Какая бомба!" Полуголая Водонаева вызвала ажиотаж сексуальным снимком
"Какая бомба!" Полуголая Водонаева вызвала ажиотаж сексуальным снимком
"Какая бомба!" Полуголая Водонаева вызвала ажиотаж сексуальным снимком

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Водонаева вызвала ажиотаж в сети резким заявлением о России. Она сравнила РФ и США, что не понравилось многим поклонникам.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Персона
Алена Водонаева
Место
Россия
Теги
шоу-бизнес фотографии фотосессия
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