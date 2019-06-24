"Какая безвкусица": полностью голый Киркоров засветился в новом клипе

Российского певца Филиппа Киркорова раскритиковали в сети из-за его нового клипа на песню "Стеснение пропало". Так, в провокационном видео артист предстал в нескольких образах.

Кроме того, Киркоров появился в клипе, который разместили на Youtube-канале StarPro, полностью обнаженным.

Кадр из клипа "Стеснение пропало" Скриншот из видео

Кадр из клипа "Стеснение пропало" Скриншот из видео

Кадр из клипа "Стеснение пропало" Скриншот из видео

"Какая безвкусица во всем. Из приятного в этом клипе только собака", "Это очередной треш", "Цвет настроения синий", конечно, был лучше. Ожидал большего", "Какой же отстой", "До этого я смотрела его старые клипы и потом увидела вот это, что это вообще такое? Верните нормального Филиппа, зачем этот бред? Где то, за что его полюбили?" — пишут в сети.

Ранее Киркоров опубликовал промо-ролик для клипа, в котором появилась украинская звезда Светлана Лобода, телеведущая Ксения Собчак и певец Александр Рева.

Как ранее писал OBOZREVATEL, российский певец Филипп Киркоров, во время интервью журналистке Ксении Собчак, показал свой дом. Так, он заявил, что должен был заплатить за жилье 25 миллионов долларов. Сама Собчак была шокирована огромной гардеробной.

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