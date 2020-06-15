Как звезды отрывались на концерте MONATIK в Одессе. Фото

В Одессе состоялся концерт украинского мультиартиста MONATIK. Таким образом официально открылся летний сезон в городе.

Мероприятие проходило на террасе клуба Ibizа. Концерт посетили звезды, приехавшие ради встречи с артистом. Среди них – Вера Брежнева, Надя Дорофеева, Макс Барских и другие. Пресс-служба артиста рассказала, как это было.

Instagram (скриншот Stories)

Так, на сцене с MONATIK появилась Вера Брежнева, которая восхитила всех окружающих своим сексапильным видом. В дуэте они исполнили их новую композицию "ВЕЧЕРиНОЧКА". Также в этот вечер артист исполнил любимый миллионами сингл "Глубоко..." с популярной певицей Надей Дорофеевой.

Instagram (скриншот Stories)

Несмотря на проливной ливень, который начался за 10 минут до выступления MONATIK, и то что сцена была "по щиколотку" в воде, концерт прошел на высоком профессиональном уровне.

Instagram (скриншот Stories)

Выступление MONATIK в Одессе посетили также Максим Барских, Санта Димопулос, Катя Сильченко, Иван Фролов, Полина Неня, Валерия Гузема, Леонид Мартынчук, Маша Дидковская, Анна Осмехина и другие публичные персоны.

Напомним, с 10 июня в Одессе в силу вступило разрешение на проведение мероприятий под открытым небом. Концерт MONATIK стал первым в это сезоне.

Instagram (скриншот Stories)

Instagram (скриншот Stories)

Instagram (скриншот Stories)

Instagram (скриншот Stories)

Instagram (скриншот Stories)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее MONATIK анонсировал выход документального биографического фильма “Вечно танцующий человек”.