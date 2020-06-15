Как звезды отрывались на концерте MONATIK в Одессе. Фото

Ева Романова Люди 18:10, 15.06.2020 Обновлено: 18:27, 15.06.2020

В Одессе состоялся концерт украинского мультиартиста MONATIK. Таким образом официально открылся летний сезон в городе.

Мероприятие проходило на террасе клуба Ibizа. Концерт посетили звезды, приехавшие ради встречи с артистом. Среди них – Вера Брежнева, Надя Дорофеева, Макс Барских и другие. Пресс-служба артиста рассказала, как это было.

Instagram (скриншот Stories)

Так, на сцене с MONATIK появилась Вера Брежнева, которая восхитила всех окружающих своим сексапильным видом. В дуэте они исполнили их новую композицию "ВЕЧЕРиНОЧКА". Также в этот вечер артист исполнил любимый миллионами сингл "Глубоко..." с популярной певицей Надей Дорофеевой.

Instagram (скриншот Stories)

Несмотря на проливной ливень, который начался за 10 минут до выступления MONATIK, и то что сцена была "по щиколотку" в воде, концерт прошел на высоком профессиональном уровне.

Instagram (скриншот Stories)

Выступление MONATIK в Одессе посетили также Максим Барских, Санта Димопулос, Катя Сильченко, Иван Фролов, Полина Неня, Валерия Гузема, Леонид Мартынчук, Маша Дидковская, Анна Осмехина и другие публичные персоны.

Напомним, с 10 июня в Одессе в силу вступило разрешение на проведение мероприятий под открытым небом. Концерт MONATIK стал первым в это сезоне.

Instagram (скриншот Stories)
Instagram (скриншот Stories)
Instagram (скриншот Stories)
Instagram (скриншот Stories)
Instagram (скриншот Stories)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее MONATIK анонсировал выход документального биографического фильма “Вечно танцующий человек”.

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

В сети разгорелся новый языковой скандал из-за McDonalds: украинцы отреагировали

Иран не взял ответственность за сбитие самолета МАУ – Енин

Турчинов объявил суровое предупреждение Путину из-за оккупации Крыма

Запрещенную в Украине Варнаву исключили из черного списка СБУ

Стерненко избирают меру пресечения: к суду в Киеве стянули силовиков, произошли столкновения