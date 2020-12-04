Как знаменитости готовятся к Новому году: появились атмосферные фото

София Ковнир Люди 11:06, 4.12.2020 Обновлено: 11:37, 4.12.2020

Совсем скоро наступит долгожданный Новый 2021 год, поэтому многие зарубежные знаменитости уже вовсю готовятся к празднику. Звезды активно украшают дома, ставят елки и полностью создают новогоднюю атмосферу.

Так, известные исполнители, актеры, модели и другие известные личности с помощью праздничных украшений призывают людей поднимать себе настроение. Как знаменитости украсили свои дома – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Кьяра Ферраньи

  • Модель вместе с семьей уже подготовилась к зимним праздникам. Она создала сказочную атмосферу у себя дома.

Кьяра Ферраньи
Instagram Ферраньи
Кьяра Ферраньи украсила дом к празднику
Instagram Ферраньи
Кьяра Ферраньи позирует возле своей елки
Instagram Ферраньи

Мелания Трамп

  • Первая леди США поделилась с поклонниками атмосферными снимками, на которых показала украшенный Белый дом.

Мелания Трамп
Instagram Трамп
Мелания Трамп показала Белый дом к Новому году
Instagram Трамп
Мелания Трамп украшает елку
Instagram Трамп

Рози Хантингтон-Уайтли

  • Супермодель также подготовилась ко встрече Нового года и уже поставила дома елку, которую украсила гирляндами и шариками.

Елка Рози Хантингтон-Уайтли
Instagram Хантингтон-Уайтли

Селена Гомес

  • Певица поставила у себя дома небольшую елку, которую украсила яркими гирляндами и небольшими игрушками.

Селена Гомес готова к новогодним праздникам
Instagram Гомес

Мэрайя Кэри

  • Певица показала поклонникам трогательное фото с возлюбленным, на котором они позируют на фоне красивой елки.

Мэрайя Кэри с возлюбленным
Instagram Кэри

Джиллиан Харрис

  • Телезвезда решила полностью украсить дом к новогодним праздникам. Она показала, как выглядит ее праздничная елка и украшенная веранда. В сети пользователи восхитились сказочной атмосферой.

"Это просто прекрасно!", "Ваш дом такой красивый!", "Так потрясающе! Рождественская страна чудес", – пишут в комментариях.

Джиллиан Харрис украсила свой дом к праздникам
Instagram Харрис
Дом Джиллиан Харрис
Instagram Харрис
Джиллиан Харрис засыпали комментариями
Скриншот
Джиллиан Харрис восхитила поклонников новыми снимками
Скриншот
Джиллиан Харрис поразила сеть новогодними фото
Скриншот

Кайли Дженнер

  • Известная модель в своем доме поставила высокую елку с яркими гирляндами, на фоне которой позировала в красивом образе.

Кайли Дженнер
Instagram Дженнер
Кайли Дженнер и ее елка
Instagram Дженнер

Лорен Ридингер

  • Американская бизнес-леди в своем большом доме поставила пушистую елку, которую украшают игрушки и огромная звезда на верхушке.

Дом Лорен Ридингер
Instagram Ридингер

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, какой маникюр сделать на Новый год 2021. Обнародованы интересные идеи дизайна.

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

Главой района на Закарпатье может стать гражданин Венгрии, – журналист

Рада возобновила уголовную ответственность за ложь в декларации

Врачам в Украине платят как безработным, молчать больше нельзя, – Степанов в обращении к Раде

ФСБ открыла огонь по людям на границе с Украиной, один убит – россСМИ

Украинцам раздадут по 8 тысяч "от Зеленского": что приняли "слуги" и кто за это заплатит