Как знаменитости готовятся к Новому году: появились атмосферные фото
Совсем скоро наступит долгожданный Новый 2021 год, поэтому многие зарубежные знаменитости уже вовсю готовятся к празднику. Звезды активно украшают дома, ставят елки и полностью создают новогоднюю атмосферу.
Так, известные исполнители, актеры, модели и другие известные личности с помощью праздничных украшений призывают людей поднимать себе настроение. Как знаменитости украсили свои дома – читайте далее в материале OBOZREVATEL.Кьяра Ферраньи
Модель вместе с семьей уже подготовилась к зимним праздникам. Она создала сказочную атмосферу у себя дома.
Первая леди США поделилась с поклонниками атмосферными снимками, на которых показала украшенный Белый дом.
Супермодель также подготовилась ко встрече Нового года и уже поставила дома елку, которую украсила гирляндами и шариками.
Певица поставила у себя дома небольшую елку, которую украсила яркими гирляндами и небольшими игрушками.
Певица показала поклонникам трогательное фото с возлюбленным, на котором они позируют на фоне красивой елки.
Телезвезда решила полностью украсить дом к новогодним праздникам. Она показала, как выглядит ее праздничная елка и украшенная веранда. В сети пользователи восхитились сказочной атмосферой.
"Это просто прекрасно!", "Ваш дом такой красивый!", "Так потрясающе! Рождественская страна чудес", – пишут в комментариях.
Известная модель в своем доме поставила высокую елку с яркими гирляндами, на фоне которой позировала в красивом образе.
Американская бизнес-леди в своем большом доме поставила пушистую елку, которую украшают игрушки и огромная звезда на верхушке.
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