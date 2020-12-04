Как знаменитости готовятся к Новому году: появились атмосферные фото

Совсем скоро наступит долгожданный Новый 2021 год, поэтому многие зарубежные знаменитости уже вовсю готовятся к празднику. Звезды активно украшают дома, ставят елки и полностью создают новогоднюю атмосферу.

Так, известные исполнители, актеры, модели и другие известные личности с помощью праздничных украшений призывают людей поднимать себе настроение. Как знаменитости украсили свои дома – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Модель вместе с семьей уже подготовилась к зимним праздникам. Она создала сказочную атмосферу у себя дома.

Первая леди США поделилась с поклонниками атмосферными снимками, на которых показала украшенный Белый дом.

Супермодель также подготовилась ко встрече Нового года и уже поставила дома елку, которую украсила гирляндами и шариками.

Певица поставила у себя дома небольшую елку, которую украсила яркими гирляндами и небольшими игрушками.

Певица показала поклонникам трогательное фото с возлюбленным, на котором они позируют на фоне красивой елки.

Телезвезда решила полностью украсить дом к новогодним праздникам. Она показала, как выглядит ее праздничная елка и украшенная веранда. В сети пользователи восхитились сказочной атмосферой.

"Это просто прекрасно!", "Ваш дом такой красивый!", "Так потрясающе! Рождественская страна чудес", – пишут в комментариях.

Известная модель в своем доме поставила высокую елку с яркими гирляндами, на фоне которой позировала в красивом образе.

Американская бизнес-леди в своем большом доме поставила пушистую елку, которую украшают игрушки и огромная звезда на верхушке.

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