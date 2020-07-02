Как живет Заворотнюк после выписки из онкоцентра: актриса купается в роскоши

РосСМИ рассказали, что актриса Анастасия Заворотнюк после выписки из клиники, где она проходила лечение от онкологии, живет в роскоши и достатке.

Так, из больницы она якобы вернулась в свой особняк в элитном поселке Подмосковья, пишет "Комсомольская правда".

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна также часто показывает в личном блоге снимки из дома, где живет вся семья Заворотнюк. Несколько лет назад актриса за два миллиона долларов купила трехэтажный дом площадью 900 квадратных метров с собственным бассейном и спортзалом, оборудованным на верхнем этаже.

Как выглядит особняк Анастасии Заворотнюк Instagram Анастасии Заворотнюк

Анна Заворотнюк, пока сама Анастасия продолжает молчать в соцсетях, активно демонстрирует богатые интерьеры их жилища. В отделке коттеджа преобладают натуральный камень и дерево, бархатная и кожаная мебель, резные зеркала и прочие элементы изысканного декора.

Интерьер дома Анастасии выполнен в светлых тонах. Повсюду мраморные лестницы, полы и подоконники, в доме есть богато украшенный камин. В гостиной стоит дорогостоящий рояль. Анастасия явно ни в чем себе не отказывала, когда обустраивала жилье.

Как выглядит особняк Анастасии Заворотнюк Instagram Анастасии Заворотнюк

Особняк окружают многочисленные растения и цветы. Сообщается, что на содержание такого жилища тратятся ежемесячно внушительные суммы, однако четкие цифры не обнародованы.

Отметим, дорогостоящее жилье Анастасия Заворотнюк приобрела в 2016 году, когда о ее болезни не было известно. По ее словам, она две недели ездила выбирать дома в Подмосковье, и когда увидела особняк, в котором ныне проживает – поняла, что "это любовь с первого взгляда".

Интерьер дома Заворотнюк Instagram Анны Заворотнюк

Дом Заворотнюк Instagram Анны Заворотнюк

Интерьер дома Заворотнюк Instagram Анны Заворотнюк

Интерьер дома Заворотнюк Instagram Анны Заворотнюк

Семья Анастасии Заворотнюк в своем особняке Instagram Анны Заворотнюк

Как выглядит особняк Анастасии Заворотнюк Главком

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