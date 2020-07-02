Как живет Заворотнюк после выписки из онкоцентра: актриса купается в роскоши
РосСМИ рассказали, что актриса Анастасия Заворотнюк после выписки из клиники, где она проходила лечение от онкологии, живет в роскоши и достатке.
Так, из больницы она якобы вернулась в свой особняк в элитном поселке Подмосковья, пишет "Комсомольская правда".
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна также часто показывает в личном блоге снимки из дома, где живет вся семья Заворотнюк. Несколько лет назад актриса за два миллиона долларов купила трехэтажный дом площадью 900 квадратных метров с собственным бассейном и спортзалом, оборудованным на верхнем этаже.
Анна Заворотнюк, пока сама Анастасия продолжает молчать в соцсетях, активно демонстрирует богатые интерьеры их жилища. В отделке коттеджа преобладают натуральный камень и дерево, бархатная и кожаная мебель, резные зеркала и прочие элементы изысканного декора.
Интерьер дома Анастасии выполнен в светлых тонах. Повсюду мраморные лестницы, полы и подоконники, в доме есть богато украшенный камин. В гостиной стоит дорогостоящий рояль. Анастасия явно ни в чем себе не отказывала, когда обустраивала жилье.
Особняк окружают многочисленные растения и цветы. Сообщается, что на содержание такого жилища тратятся ежемесячно внушительные суммы, однако четкие цифры не обнародованы.
Отметим, дорогостоящее жилье Анастасия Заворотнюк приобрела в 2016 году, когда о ее болезни не было известно. По ее словам, она две недели ездила выбирать дома в Подмосковье, и когда увидела особняк, в котором ныне проживает – поняла, что "это любовь с первого взгляда".
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк онкологическое заболевание – опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы. Актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.