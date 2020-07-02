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Как живет Заворотнюк после выписки из онкоцентра: актриса купается в роскоши

Ева Романова
Люди
3,1 т.
Семья Анастасии Заворотнюк (Фото – еx-press.by)

Семья Анастасии Заворотнюк (Фото – еx-press.by).

РосСМИ рассказали, что актриса Анастасия Заворотнюк после выписки из клиники, где она проходила лечение от онкологии, живет в роскоши и достатке.

Так, из больницы она якобы вернулась в свой особняк в элитном поселке Подмосковья, пишет "Комсомольская правда".

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна также часто показывает в личном блоге снимки из дома, где живет вся семья Заворотнюк. Несколько лет назад актриса за два миллиона долларов купила трехэтажный дом площадью 900 квадратных метров с собственным бассейном и спортзалом, оборудованным на верхнем этаже.

Как выглядит особняк Анастасии Заворотнюк

Как выглядит особняк Анастасии Заворотнюк Instagram Анастасии Заворотнюк

Анна Заворотнюк, пока сама Анастасия продолжает молчать в соцсетях, активно демонстрирует богатые интерьеры их жилища. В отделке коттеджа преобладают натуральный камень и дерево, бархатная и кожаная мебель, резные зеркала и прочие элементы изысканного декора.

Интерьер дома Анастасии выполнен в светлых тонах. Повсюду мраморные лестницы, полы и подоконники, в доме есть богато украшенный камин. В гостиной стоит дорогостоящий рояль. Анастасия явно ни в чем себе не отказывала, когда обустраивала жилье.

Как выглядит особняк Анастасии Заворотнюк

Как выглядит особняк Анастасии Заворотнюк Instagram Анастасии Заворотнюк

Особняк окружают многочисленные растения и цветы. Сообщается, что на содержание такого жилища тратятся ежемесячно внушительные суммы, однако четкие цифры не обнародованы.

Отметим, дорогостоящее жилье Анастасия Заворотнюк приобрела в 2016 году, когда о ее болезни не было известно. По ее словам, она две недели ездила выбирать дома в Подмосковье, и когда увидела особняк, в котором ныне проживает – поняла, что "это любовь с первого взгляда".

Интерьер дома Заворотнюк

Интерьер дома Заворотнюк Instagram Анны Заворотнюк

Дом Заворотнюк

Дом Заворотнюк Instagram Анны Заворотнюк

Интерьер дома Заворотнюк

Интерьер дома Заворотнюк Instagram Анны Заворотнюк

Интерьер дома Заворотнюк

Интерьер дома Заворотнюк Instagram Анны Заворотнюк

Семья Анастасии Заворотнюк в своем особняке

Семья Анастасии Заворотнюк в своем особняке Instagram Анны Заворотнюк

Как выглядит особняк Анастасии Заворотнюк

Как выглядит особняк Анастасии Заворотнюк Главком

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