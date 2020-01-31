Поседевшая мама и грустные глаза дочери: как живет семья Началовой после ее смерти

В пятницу, 31 января, российской поп-певице Юлии Началовой могло бы исполниться 39 лет. Так, звезда умерла 16 марта 2019 года от острой сердечной недостаточности, которая наступила из-за отека легких и мозга.

О том, как живет семья артистки после ее смерти – читайте в материале OBOZREVATEL.

Юлия Началова Фото: instagram/julianachalova

Дочь Юлии Началовой

После смерти Юлии Началовой ее единственная дочь Вера, которую она родила в браке с футболистом Евгением Алдониным, живет с бабушкой и дедушкой. Виктор и Таисия Началовы души не чают во внучке. Активно участвует в жизни дочери и отец.

Юлия Началова с дочерью Верой Фото: instagram/julianachalova

Дочь Началовой с бабушкой и дедушкой Фото: instagram/julianachalova

Евгений Алдонин с дочерью Фото: instagram/evgeny_aldonin

В первый день учебы, 1 сентября, девочку привели в школу всем семейством. После того, как Евгений опубликовал фото со школьной линейки, в сети стали обсуждать жизнь Веры. Многим показалось, что у девочки очень грустные глаза. Однако пиар-менеджер Началовой Анна Исаева опровергла эту информацию. Она заявила, что Вера счастлива, ведь окружена любовью и заботой родных людей.

Дочь Юлии Началовой с папой и его женой Фото: instagram/evgeny_aldonin

1 декабря дочь покойной Началовой отметила 13-летие. Праздник в честь дня рождения Веры устроили ее отец и его жена Ольга у себя дома. В гости к имениннице приехали друзья. К слову, Евгений проводит с Верой много времени. Она часто гостит у отца и нянчится с новорожденной сестрой Анжеликой.

Евгений Алдонин с дочерью Фото: instagram/evgeny_aldonin

Дочь Началовой Вера празднует день рождения Фото: instagram/evgeny_aldonin

Евгений Алдонин с детьми Фото: instagram/evgeny_aldonin

Мама и папа певицы

Виктор и Таисия Началовы прошли курс реабилитационного лечения после смерти единственной дочери. Реабилитацию родителей Юлии в клинике Израиля оплатил обеспеченный поклонник певицы. Лечение заключалось, прежде всего, в оказании психологической помощи.

Юлия Началова и ее мама Таисия Фото: instagram/julianachalova

Юлия Началова с семьей Фото: politeka.net

К слову, Таисия Николаевна также заметно поседела после смерти дочери. А отец Юлии Началовой до сих пор обеспокоен тем, что не решен вопрос с квартирой певицы, часть которой она отписала гражданскому мужу, хоккеисту Александру Фролову.

Таисия Началова Фото: instagram/isaeva.anya

Юлия Началова и ее отец Виктор Фото: politeka.net

Напомним, что ранее Юлия начала суды, чтобы вернуть часть квартиры. Но спортсмен от своей доли жилья отказываться не намерен, поэтому возможно, что вопрос с разделом квартиры завершится судом.

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