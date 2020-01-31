Поседевшая мама и грустные глаза дочери: как живет семья Началовой после ее смерти

В пятницу, 31 января, российской поп-певице Юлии Началовой могло бы исполниться 39 лет. Так, звезда умерла 16 марта 2019 года от острой сердечной недостаточности, которая наступила из-за отека легких и мозга.
О том, как живет семья артистки после ее смерти – читайте в материале OBOZREVATEL.
Юлия Началова
Фото: instagram/julianachalova
Дочь Юлии Началовой
После смерти Юлии Началовой ее единственная дочь Вера, которую она родила в браке с футболистом Евгением Алдониным, живет с бабушкой и дедушкой. Виктор и Таисия Началовы души не чают во внучке. Активно участвует в жизни дочери и отец.
Юлия Началова с дочерью Верой
Фото: instagram/julianachalova
Дочь Началовой с бабушкой и дедушкой
Фото: instagram/julianachalova
Евгений Алдонин с дочерью
Фото: instagram/evgeny_aldonin
В первый день учебы, 1 сентября, девочку привели в школу всем семейством. После того, как Евгений опубликовал фото со школьной линейки, в сети стали обсуждать жизнь Веры. Многим показалось, что у девочки очень грустные глаза. Однако пиар-менеджер Началовой Анна Исаева опровергла эту информацию. Она заявила, что Вера счастлива, ведь окружена любовью и заботой родных людей.
Дочь Юлии Началовой с папой и его женой
Фото: instagram/evgeny_aldonin
1 декабря дочь покойной Началовой отметила 13-летие. Праздник в честь дня рождения Веры устроили ее отец и его жена Ольга у себя дома. В гости к имениннице приехали друзья. К слову, Евгений проводит с Верой много времени. Она часто гостит у отца и нянчится с новорожденной сестрой Анжеликой.
Евгений Алдонин с дочерью
Фото: instagram/evgeny_aldonin
Дочь Началовой Вера празднует день рождения
Фото: instagram/evgeny_aldonin
Евгений Алдонин с детьми
Фото: instagram/evgeny_aldonin
Мама и папа певицы
Виктор и Таисия Началовы прошли курс реабилитационного лечения после смерти единственной дочери. Реабилитацию родителей Юлии в клинике Израиля оплатил обеспеченный поклонник певицы. Лечение заключалось, прежде всего, в оказании психологической помощи.
Юлия Началова и ее мама Таисия
Фото: instagram/julianachalova
Юлия Началова с семьей
Фото: politeka.net
К слову, Таисия Николаевна также заметно поседела после смерти дочери. А отец Юлии Началовой до сих пор обеспокоен тем, что не решен вопрос с квартирой певицы, часть которой она отписала гражданскому мужу, хоккеисту Александру Фролову.
Таисия Началова
Фото: instagram/isaeva.anya
Юлия Началова и ее отец Виктор
Фото: politeka.net
Напомним, что ранее Юлия начала суды, чтобы вернуть часть квартиры. Но спортсмен от своей доли жилья отказываться не намерен, поэтому возможно, что вопрос с разделом квартиры завершится судом.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Началова была экстренно госпитализирована 11 марта, поскольку у нее резко подскочил уровень сахара в крови и обострилась подагра, которой она болеет в последние годы.
Менеджер артистки отрицала факт госпитализации, но после того, как состояние исполнительницы ухудшилось, – поделилась подробностямив социальных сетях.
Из-за резкого ухудшения состояния певица впала в кому, у нее начали отказывать внутренние органы. Позже стало известно об острой почечной недостаточности.
Блогер Лена Миро проанализировала ситуацию с певицей и пришла к выводу, что ее состояние ухудшилось из-за алкоголя. Подробнее о болезнях Началовой читайте по этой ссылке.
Позже медики зафиксировали серьезные осложнения у госпитализированной российской певицы.
16 марта стало известно, что Началову в срочном порядке прооперировали из-за угрозы нового абсцесса на ноге. Через несколько часов после операции Юлия скончалась.
Выяснилось, что это произошло в результате отека легких и мозга, которые возникли при осложнении болезни.
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