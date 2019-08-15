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"Как же это не красиво!" Звезда "Дом-2" вызвала споры в сети пошлым фото

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Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2", модель и ведущая Алена Водонаева вызвала споры в сети пошлым фото. На нем она позировала в купальнике, демонстрируя свою "пятую точку".

Снимок Водонаева опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

Алена Водонаева

Алена Водонаева

versiya.info

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Поскольку все последние сторис были адресованы девушкам, мужчин порадуем фотографией в ленте. В купальнике разумеется ☺️ Этим летом у меня вообще мало секси фоток. То ли из-за жирной задницы, которую я себе наела в Америке, то ли настроение не очень секси 😉 За фото спасибо моему другу Диме @dimalavrentyev 🎸 По части огромных задниц он настоящий профессионал. Опасно дружить с такими мужиками. Ты чем жирней, тем больше от них комплиментов 🤦‍♀️🍔🍟🥤

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva)

"Все как всегда. Красиво и пошло", "Хороший орех", "Шикарная", "Господи, как же это не красиво. Остановите планету, я сойду. Неужели не бывает стыдно?", "На большее ума нет", "В голове пусто", "Деградация!", - пишут в сети.

"Как же это не красиво!" Звезда "Дом-2" вызвала споры в сети пошлым фото
"Как же это не красиво!" Звезда "Дом-2" вызвала споры в сети пошлым фото
"Как же это не красиво!" Звезда "Дом-2" вызвала споры в сети пошлым фото
"Как же это не красиво!" Звезда "Дом-2" вызвала споры в сети пошлым фото
"Как же это не красиво!" Звезда "Дом-2" вызвала споры в сети пошлым фото
"Как же это не красиво!" Звезда "Дом-2" вызвала споры в сети пошлым фото
"Как же это не красиво!" Звезда "Дом-2" вызвала споры в сети пошлым фото

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Водонаева ошеломилапользователей сети смелым фото, на котором позировала практически обнаженной.

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Персона
Алена Водонаева
Место
Россия
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