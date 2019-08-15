"Как же это не красиво!" Звезда "Дом-2" вызвала споры в сети пошлым фото

Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2", модель и ведущая Алена Водонаева вызвала споры в сети пошлым фото. На нем она позировала в купальнике, демонстрируя свою "пятую точку".
Снимок Водонаева опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.
Алена Водонаева
versiya.info
Поскольку все последние сторис были адресованы девушкам, мужчин порадуем фотографией в ленте. В купальнике разумеется ☺️ Этим летом у меня вообще мало секси фоток. То ли из-за жирной задницы, которую я себе наела в Америке, то ли настроение не очень секси 😉 За фото спасибо моему другу Диме @dimalavrentyev 🎸 По части огромных задниц он настоящий профессионал. Опасно дружить с такими мужиками. Ты чем жирней, тем больше от них комплиментов 🤦♀️🍔🍟🥤
"Все как всегда. Красиво и пошло", "Хороший орех", "Шикарная", "Господи, как же это не красиво. Остановите планету, я сойду. Неужели не бывает стыдно?", "На большее ума нет", "В голове пусто", "Деградация!", - пишут в сети.
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Водонаева ошеломилапользователей сети смелым фото, на котором позировала практически обнаженной.
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