"Как жарко": солистка группы KAZKA взбудоражила сеть полуголыми фото

Солистка группы КАZKA Александра Зарицкая показала пикантные снимки со своего отдыха.

Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала в купальнике белого цвета, продемонстрировав пышные формы.

"Прикосновение к воде — мое удовольствие. Морской воздух — вдохновение. Сегодняшний момент сохраню надолго", — написала Александра.

Александра Зарицкая Фото из Instagram

Александра Зарицкая сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Александра Зарицкая продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали ее комплиментами.

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Александры Зарицкой, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

Александра Зарицкая засветила грудь Фото из Instagram

Александра Зарицкая сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Александра Зарицкая засветила пышную грудь Фото из Instagram

Александра Зарицкая засветила пышную грудь Фото из Instagram

Александра Зарицкая продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Александра Зарицкая оголилась на камеру Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александра Зарицкая озадачила пользователей сети неоднозначным личным признанием. Звезда рассказала, что влюбилась и теперь "не знает, как с этим жить".

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