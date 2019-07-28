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"Как жарко": солистка группы KAZKA взбудоражила сеть полуголыми фото

5.9т Читать материал на украинском

Солистка группы КАZKA Александра Зарицкая показала пикантные снимки со своего отдыха.

Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала в купальнике белого цвета, продемонстрировав пышные формы.

"Прикосновение к воде — мое удовольствие. Морской воздух — вдохновение. Сегодняшний момент сохраню надолго", — написала Александра.

"Как жарко": солистка группы KAZKA взбудоражила сеть полуголыми фото

Александра Зарицкая

Фото из Instagram

"Как жарко": солистка группы KAZKA взбудоражила сеть полуголыми фото

Александра Зарицкая сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

"Как жарко": солистка группы KAZKA взбудоражила сеть полуголыми фото

Александра Зарицкая продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

Новости
"Какая сексуальная!" Солистка "НеАнгелов" взбудоражила сеть пикантными снимками

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали ее комплиментами.

"Как жарко": солистка группы KAZKA взбудоражила сеть полуголыми фото
"Как жарко": солистка группы KAZKA взбудоражила сеть полуголыми фото
"Как жарко": солистка группы KAZKA взбудоражила сеть полуголыми фото
"Как жарко": солистка группы KAZKA взбудоражила сеть полуголыми фото
"Как жарко": солистка группы KAZKA взбудоражила сеть полуголыми фото

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Александры Зарицкой, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

"Как жарко": солистка группы KAZKA взбудоражила сеть полуголыми фото

Александра Зарицкая засветила грудь

Фото из Instagram

"Как жарко": солистка группы KAZKA взбудоражила сеть полуголыми фото

Александра Зарицкая сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

"Как жарко": солистка группы KAZKA взбудоражила сеть полуголыми фото

Александра Зарицкая засветила пышную грудь

Фото из Instagram

"Как жарко": солистка группы KAZKA взбудоражила сеть полуголыми фото

Александра Зарицкая засветила пышную грудь

Фото из Instagram

"Как жарко": солистка группы KAZKA взбудоражила сеть полуголыми фото

Александра Зарицкая продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

"Как жарко": солистка группы KAZKA взбудоражила сеть полуголыми фото

Александра Зарицкая оголилась на камеру

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александра Зарицкая озадачила пользователей сети неоднозначным личным признанием. Звезда рассказала, что влюбилась и теперь "не знает, как с этим жить".

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.

Персоны
Саша Зарицкая KAZKA
Место
Украина
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