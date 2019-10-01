Как Заворотнюк: звезда группы "Мираж" срочно составила завещание

55-летняя российская певица, экс-солистка поп-групп "Мираж" и "Звезды" Наталья Гулькина заявила, что написала завещание.

По словам звезды, она решилась на такой шаг после того, как услышала о болезни актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом Гулькина рассказала в интервью телеканалу НТВ.

"Я начинаю задумываться: а там наверху — что? Почему так несправедливо? Это самая страшная болезнь сегодняшнего времени, никто ни от чего не застрахован. Нас может забрать не только болезнь, нас может забрать, все что угодно: мы летаем на самолетах, которые падают, машины, которые разбиваются. Мы идем по парку, и на нас нападает какой-то маньяк. Поэтому я написала завещание", — рассказала Наталья.

Наталья Гулькина Фото из Instagram

Отметим, что подробности своего завещания, что и кому оставит, певица уточнять не стала. Сейчас она воспитывает сына Алексея и дочь Яну от разных отцов.

Наталья Гулькина с сыном и дочерью Фото из Instagram

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