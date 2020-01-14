Как Юсиф Эйвазов попал в скандал и кто такая Рузан Манташян

Муж певицы Анны Нетребко, азербайджанский оперный певец Юсиф Эйвазов на днях попал в скандал.
Портал Forumopera.com сообщил, что Эйвазов якобы отказался выступать в SemperOperaball на открытии Дрезденского оперного бала 7 февраля на одной сцене с армянской певицей Рузан Манташян - по политическим мотивам.
Сам Эйвазов в Инстаграм уже назвал сообщение Forumopera "непрофессиональным и идиотским".
Также в заявлении на странице Эйвазова в Инстаграм отмечается, что "Оперный театр никогда не заключал контракта с Рузан Манташян на выступление в SemperOperaball 7 февраля 2020 года, а Юсиф Эйвазов никогда не строил сотрудничество со своими коллегами, основываясь на их происхождении".
SemperOperaball решительно опровергает обвинения против Юсифа Эйвазова Организаторы SemperOperaball решительно отвергают обiвинение в том, что причиной, по которой певица Рузан Манташьян не выступит на 15-м SemperOperaball 7 февраля 2020 года, является ее национальность. По заявлениям некоторых представителей СМИ утверждалось, что азербайджанский тенор Юсиф Эйвазов, который выступит на гала-концерте в Дрезденском оперном театре, отказался выступать совместно с армянской певицей в SemperOperaball по причине ее происхождения. Художественный руководитель SemperOperaball Ханс-Йоахим Фрей, однако, решительно осудил обвинения, объявив их инсинуацией и клеветой. Оперный театр никогда не заключал контракта с Рузан Манташьян на выступление в SemperOperaball 7 февраля 2020 года. Также и Юсиф Эйвазов никогда не строил сотрудничество со своими коллегами, основываясь на их происхождении. Предполагается, что имели место некоторые недопонимания в коммуникации с агентством г-жи Манташьян. "Привлекательность SemperOperaball заключается именно в том, что на протяжении многих лет в программе бала участвует наиболее широкий спектр артистов из самых разных стран, включая Армению", - сказал Ханс-Йоахим Фрей, добавив, что "бал известен своим космополитизмом. Все заявления другого рода не соответствуют действительности. Юсиф Эйвазов пользуется большим уважением, особенно как космополитичный артист и честный человек ". P.S.: Дорогие друзья, я азербайджанец и у меня есть абсолютно четкое видение и мнение по ситуации, сложившейся между Азербайджаном и Арменией, но мои политические взгляды никогда не затрагивают мою профессию и коллег по сцене. Чему свидетельствует тот факт, что я неоднократно выходил на сцену с Марией Гулегиной и Геворгом Акопяном в Большом театре. Поэтому доверяйте проверенной информации и не распространяйте провокации дальше.НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ ПРОВОКАЦИИ!
Forumopera.com — созданный в 1999 году бельгийский франкоязычный интернет-журнал, посвящённый опере.
У них на сайте, несмотря на опровержение со стороны Эйвазова, скандальное сообщение так и остается.
Рузан Манташян, судя по ее Инстаграм, сейчас отдыхает – катается на лыжах с подругой.
Как отмечается на ее сайте, Рузан Манташян была финалистом Международного конкурса вокалистов имени Франсиско Винаса в Барселоне и выиграла специальный приз конкурса.
Она также выиграла конкурс Тотидаль Монте в роли Мюзетты.
В 2018 году Рузан Манташян вышла замуж за киевского тенора Алексея Пальчикова.
Скандал с Юсифом Эйвазовым она пока никак не комментировала.
Зато о скандале сделала пост в Фейсбук ее подруга, которая с ней сейчас катается на лыжах.
"О такой рекламе можно только мечтать, Рузан джан!" - пишут в комментариях.
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