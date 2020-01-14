Как Юсиф Эйвазов попал в скандал и кто такая Рузан Манташян

Муж певицы Анны Нетребко, азербайджанский оперный певец Юсиф Эйвазов на днях попал в скандал.

Портал Forumopera.com сообщил, что Эйвазов якобы отказался выступать в SemperOperaball на открытии Дрезденского оперного бала 7 февраля на одной сцене с армянской певицей Рузан Манташян - по политическим мотивам.

Сам Эйвазов в Инстаграм уже назвал сообщение Forumopera "непрофессиональным и идиотским".

Также в заявлении на странице Эйвазова в Инстаграм отмечается, что "Оперный театр никогда не заключал контракта с Рузан Манташян на выступление в SemperOperaball 7 февраля 2020 года, а Юсиф Эйвазов никогда не строил сотрудничество со своими коллегами, основываясь на их происхождении".

Forumopera.com — созданный в 1999 году бельгийский франкоязычный интернет-журнал, посвящённый опере.

У них на сайте, несмотря на опровержение со стороны Эйвазова, скандальное сообщение так и остается.

Рузан Манташян, судя по ее Инстаграм, сейчас отдыхает – катается на лыжах с подругой.

Как отмечается на ее сайте, Рузан Манташян была финалистом Международного конкурса вокалистов имени Франсиско Винаса в Барселоне и выиграла специальный приз конкурса.

Она также выиграла конкурс Тотидаль Монте в роли Мюзетты.

В 2018 году Рузан Манташян вышла замуж за киевского тенора Алексея Пальчикова.

Скандал с Юсифом Эйвазовым она пока никак не комментировала.

Зато о скандале сделала пост в Фейсбук ее подруга, которая с ней сейчас катается на лыжах.

"О такой рекламе можно только мечтать, Рузан джан!" - пишут в комментариях.

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