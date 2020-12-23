Как выглядят звезды сериала "Великолепный век" спустя 10 лет: морщины, пластика и беременность

Мерьем Узерли, Небахат Чехре, Нур Феттахоглу и другие актрисы турецкого сериала "Великолепный век" изменились до неузнаваемости.

Первая серия первого сезона сериала "Великолепный век" вышла 5 января 2011 года. В преддверии круглой даты с начала выхода культового исторического сериала OBOZREVATEL вспомнил, как выглядели знаменитости 10 лет назад, во время съемок первых эпизодов, и как они выглядят сейчас.

Мерьем Узерли (Хюррем-султан), 37 лет

В сериале актриса исполнила роль огненно-рыжей славянской пленницы Хюррем. Сейчас Мерьем Узерли снимается в фильмах и ждет появления на свет второй дочери от американца, имя которого пока находится в тайне. Первого ребенка актриса воспитывает от бизнесмена Джана Атеша, который взял у беременной Мерьем в долг около 215 тысяч долларов и сбежал из страны.

Сельма Эргеч (Хатидже), 42 год

Эргеч сыграла роль сестры султана Сулеймана и возлюбленной Ибрагима паши – Хатидже. Любопытно, что актриса до сих пор дружит с коллегами по проекту и публикует общие фото с Нур Феттахоглу и другими. Известно, что у Сельмы есть четырехлетняя дочь Ясмин от бизнесмена Джана Оза.

Небахат Чехре (Валиде), 76 лет

В свои 76 актриса по-прежнему выглядит роскошно и властно. Такой ее мы видели на экране в первых сезонах "Великолепного века" в роли матери Сулеймана Великолепного. Актриса была замужем дважды, однако детьми так и не обзавелась.

Нур Феттахоглу (Махидевран), 40 лет

Наложница Султана Сулеймана Махидевран в реальной жизни стала мамой только в 2016 году. Сейчас артистка сомневается, что хочет продолжать кинокарьеру. В недавнем интервью Нур Феттахоглу призналась, что ее больше привлекают театральные подмостки, чем сериальная съемочная площадка.

Ирем Хелваджиоглу (Нурбахар-хатун), 30 лет

Ирем Хелваджиоглу в сериале сыграла одну из наложниц. Тогда она имела приятную и скромную внешность. Однако, в 2020 году актриса решила изменить в себе некоторые черты лица, исправила нос и подкачала губы. Теперь Хелваджиоглу стала больше похожа на голливудскую актрису Анджелину Джоли, чем на саму себя.

Как сообщал OBOZREVATEL, звезда "Великолепного века" показала фото 25-летней давности. Мерьем Узерли поделилась на своей страничке в соцсети кадром с архива, на котором она совсем еще подросток. С помощью снимка можно сравнить, сколько изменений претерпело лицо актрисы за эти года.