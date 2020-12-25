Как выглядят потомки популярных исторических личностей: что о них известно

Многие известные личности, которые создали целую историю, имеют наследников своей фамилии. У каждого из них по-разному сложилась судьба. Среди них есть и внуки великих писателей, и правнуки популярных певцов и артистов.

Как стало известно, некоторые из наследников не пошли по стопам своих предков и выбрали другие направления в жизни. Подробней о них – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Доктор Томас Эйнштейн – правнук знаменитого физика Альберта Эйнштейна. Он не пошел по стопам знаменитого предка. Вместо науки мужчина выбрал искусство и стал скрипачом.

Райли Кио родилась в семье единственной наследницы легендарного певца. Женщина успешно работает в кино. Снялась в таких известных кинолентах, как "Дом, который построил Джек", "Девушка по вызову", в сериале "Ривердейл" и многих других.

Дри Хемингуэй – это фотомодель и актриса, дочь актрисы Мэриел Хемингуэй и правнучка писателя Эрнеста Хемингуэя. Она работала с различными модельными агентствами и представляла интересы крупных компаний, а также в показах мод.

Уна Чаплин – испанско-британская актриса. Начала актерскую карьеру в 2007 году с эпизодической роли в сериале "Призраки". В 2014 году была номинирована на премию Гильдии киноактеров США в категории "Лучший актерский состав в драматическом сериале" за роль в сериале "Игра престолов".

Крис Эванс, настоящее имя которой Ольга Питерс – младшая дочь Светланы Аллилуевой. Женщина имеет непростой характер, живет в США и занимается продажей различных изделий. Она считает своего знаменитого предка чудовищем и хотела бы забыть о своей кровной связи с этим человеком.

Элиссон Ле Борж родилась в Париже 4 сентября 1986 года. Ее родители – французский актер Энтони Делон и танцовщица Мари-Элен ле Борхес. Все ее родственники, так или иначе, связаны с шоу-бизнесом, а ее дедушка – и вовсе звезда мирового масштаба – Ален Делон. Но Элиссон решила не идти по стопам знаменитого деда, и выбрала карьеру модели.

Илария Штилер-Тимор живет в Израиле, не говорит по-русски, но все же знает о своем знаменитом предке.

Эмма Феррер – британо-швейцарская художница и бывшая модель. Она внучка Одри Хепберн, кинозвезда и гуманист.

Диана Видмайер Пикассо – историк по профессии и основатель научно-исследовательского Центра, который занимается наследием ее знаменитого предка.

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