"Сказали, что не смогу иметь детей": как выглядят наследники оскандалившейся Бочкаревой

Российская актриса Наталья Бочкарева, которую задержали с наркотиками в Москве, страдала от бесплодия. Звезда сериала "Счастливы вместе" рассказала, что врачи долгое время ставили ей неутешительный диагноз, но в итоге она родила двоих детей.

OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть, как выглядят наследники оскандалившейся актрисы.

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39-летняя Бочкарева воспитывает двоих детей: 12-летнего сына Ивана и 11-летнюю дочь Марию от бывшего мужа Николая Борисова. Актриса смогла стать мамой, хотя врачи поставили ей диагноз "бесплодие".

"Сначала я лечилась, кучу денег потратила. Потом все это затягивалось, дошло до того, что я не могла без слез смотреть на детей. Я уже перестала лечиться, жила с кошками-собаками, ходила к Матронушке. Видимо, меня услышали. Я узнала в разгар съемок, что беременна", — поделилась как-то артистка.

Собеседник

ivona.bigmir.net

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