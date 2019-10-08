"Сказали, что не смогу иметь детей": как выглядят наследники оскандалившейся Бочкаревой

Российская актриса Наталья Бочкарева, которую задержали с наркотиками в Москве, страдала от бесплодия. Звезда сериала "Счастливы вместе" рассказала, что врачи долгое время ставили ей неутешительный диагноз, но в итоге она родила двоих детей.
OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть, как выглядят наследники оскандалившейся актрисы.
cosmo.ru
Первый раз в 6-й класс!☺️📚👨🏻🎓👩🏻🎓📚✌🏻 Поздравляю всех школьников и их родителей, учителей и работников сферы образования с началом нового учебного года👏🏻 Желаю деткам усердия в учебе, родителям и учителям - терпения в нелегком труде по обучению и воспитанию детей! Низкий поклон всем, кто выбрал профессию учителя и идёт по этому благому и нелёгкому пути!🙏🏻 💐💐💐 #школа#учеба#натальябочкарева#nataliabochkareva#bochkareva#бочкарева#school#schoolgirl#schoolboy#дети#учителя#всемлюбви
39-летняя Бочкарева воспитывает двоих детей: 12-летнего сына Ивана и 11-летнюю дочь Марию от бывшего мужа Николая Борисова. Актриса смогла стать мамой, хотя врачи поставили ей диагноз "бесплодие".
"Сначала я лечилась, кучу денег потратила. Потом все это затягивалось, дошло до того, что я не могла без слез смотреть на детей. Я уже перестала лечиться, жила с кошками-собаками, ходила к Матронушке. Видимо, меня услышали. Я узнала в разгар съемок, что беременна", — поделилась как-то артистка.
Собеседник
ivona.bigmir.net
cosmo.ru
Как сообщал OBOZREVATEL:
В сети появилась информация о задержании российской артистки Натальи Бочкаревой с кокаином. Сама актриса в ответ на шумиху в прессе заявила, что все это ложь, и весь день она провела с детьми.
Вскоре всплыло видео задержания полицией актрисы с наркотиками, а также странный ролик возле подъезда. На первом ролике она говорит, что кокаин держит в трусах. Позже также стало известно, что она имеет более 67 штрафов за различные нарушения ПДД.
Позже появилось еще одно видео, на котором зафиксировали, как Бочкарева отказывается от медицинского освидетельствования.
4 октября появилась информация, что на почве шумихи вокруг персоны Бочкаревой, у нее парализовало часть лица. Позже соседка актрисы написала, что не видела ее уже неделю, зато заметила машину скорой помощи возле дома.
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