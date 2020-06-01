Как выглядят дети украинских звезд: яркие фото

1 июня отмечают Международный день защиты детей и Всемирный день родителей. У многих звезд украинского шоубизнеса большие семьи, с которыми они отмечают эти праздники.

OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть, как выглядят дети украинских артистов.

Певица Оля Полякова воспитывает двух прекрасных дочерей – 15-летнюю Марию и 8-летнюю Алису.

instagram/polyakovamusic

instagram/polyakovamusic

Телеведущая Маша Ефросинина вместе с бизнесменом Тимуром Хромаевым воспитывает 16-летнюю дочь Нану и шестилетнего сына Александра.

instagram/mashaefrosinina

instagram/mashaefrosinina

Ани Лорак воспитывает дочьСофию, которая растет копией отца, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу.

instagram/anilorak

instagram/anilorak

У певицы Анны Седоковой есть две дочери – 15-летняя Алина и 8-летняя Моника. Также артистка также воспитывает 3-летнего сына Гектора.

instagram/annasedokova

instagram/annasedokova

instagram/annasedokova

Певица Светлана Лобода воспитывает дочерей: 9-летнюю Еву и годовалую Тильду.

instagram/lobodaofficial

instagram/lobodaofficial

Звезда студии "Квартал 95" и актриса проекта "Женский Квартал" Елена Кравец вместе с мужем Сергеем воспитывает троих детей: 17-летнюю Марию и трехлетних близнецов Катю и Ваню.

hochu.ua

instagram.com/lennykravets

Победительница Евровидения, певица Джамала впервые стала мамой в 2018 году.

Сыну Тины Кароль - Вениамину 11 лет. Он живет и учится в Великобритании.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как выглядят сегодня повзрослевшие дети ушедших легенд: наследники Круга, Цоя и Бодрова.