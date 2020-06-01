Как выглядят дети украинских звезд: яркие фото
1 июня отмечают Международный день защиты детей и Всемирный день родителей. У многих звезд украинского шоубизнеса большие семьи, с которыми они отмечают эти праздники.
OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть, как выглядят дети украинских артистов.
Певица Оля Полякова воспитывает двух прекрасных дочерей – 15-летнюю Марию и 8-летнюю Алису.
Телеведущая Маша Ефросинина вместе с бизнесменом Тимуром Хромаевым воспитывает 16-летнюю дочь Нану и шестилетнего сына Александра.
Ани Лорак воспитывает дочьСофию, которая растет копией отца, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу.
У певицы Анны Седоковой есть две дочери – 15-летняя Алина и 8-летняя Моника. Также артистка также воспитывает 3-летнего сына Гектора.
Певица Светлана Лобода воспитывает дочерей: 9-летнюю Еву и годовалую Тильду.
Звезда студии "Квартал 95" и актриса проекта "Женский Квартал" Елена Кравец вместе с мужем Сергеем воспитывает троих детей: 17-летнюю Марию и трехлетних близнецов Катю и Ваню.
Победительница Евровидения, певица Джамала впервые стала мамой в 2018 году.
Сыну Тины Кароль - Вениамину 11 лет. Он живет и учится в Великобритании.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как выглядят сегодня повзрослевшие дети ушедших легенд: наследники Круга, Цоя и Бодрова.