Как выглядят без макияжа украинские звезды. Снимки без фотошопа

Естественная красота уже давно стала мейнстримом по всему миру.

Этому тренду следуют не только голливудские знаменитости, но и отечественные звезды, регулярно показывая в социальных сетях снимки без макияжа.

OBOZREVATEL собрал фотографии украинских звезд без фотошопа: Маша Ефросинина, Тина Кароль, Катя Осадчая и многие другие.

Настя Каменских

Певица NK регулярно публикует снимки без макияжа в Instagram. 33-летняя звезда не стесняется показывать себя поклонникам в удобной домашней одежде, без макияжа, фильтров. Каменских не раз делилась своими секретами красоты, которые помогают ей прекрасно выглядеть утром.

• Засыпает до полуночи (точнее в 21:30, максимум в 22:00). NK отмечает, что именно в это время вырабатывается гормон сна, который помогает хорошо выглядеть, продлить молодость и бороться со стрессом.

• Чтобы по утрам лицо имело свежий вид, исполнительница выпивает свою норму воды до 16:00. Затем, за несколько часов до сна, можно сделать еще максимум несколько глотков.

• В комнате перед сном должно быть достаточно прохладно и полностью темно.

• Чтобы кожа не была сухой, нужно обращать внимание на влажность в комнате. Включенное отопление сушит воздух, поэтому идеально было бы иметь увлажнитель.

• Крем знаменитость наносит на непосредственно перед сном, а за полчаса до него. Таким образом его впитывает не подушка, а лицо.

• После пробуждения делает легкий массаж лица. Стоит уделить массажу хотя бы 5 минут утром и лицо сразу "просыпается".

Настя Каменских.

Надя Дорофеева

30-летняя певица нередко выставляет в Instagram фото и видео без капли косметики на лице. Подписчики восхищаются красотой звезды и говорят, что она красивая даже, когда без грамма косметики.

Надя Дорофеева.

Юля Санина

30-летняя артистка обожает макияж, но в обычной повседневной жизни предпочитает отказаться от любой косметики.

"В обычной жизни я не очень много времени трачу на свою внешность и хожу почти без макияжа, и мне приятно, что два-три раза в неделю два парня-профи колдуют надо мной. Плюс я очень податлива и всегда открыта к экспериментам, и почти никогда не говорю нашим стилистам "нет!" Когда мы с Валом ругаемся, я говорю ему: "На моем месте ты бы и недели не выдержал!" Нашим мальчикам то холодно, то жарко, то что-то колет, то неудобно. Я же все терплю", – делилась звезда для издания Vogue.

Юля Санина.

Маша Ефросинина

Телеведущая также предпочитает отдыхать время от времени от косметики. Кроме того, звезда не стесняется показывать себя без макияжа, тем самым демонстрируя свою натуральную красоту. Артистка делилась с поклонниками своими секретами красоты в соцсетях:

• Очищение. 2 раза в день: утром и вечером я провожу очищение, глубокое, в домашних условиях.

• Косметолог. Есть люди, которые постоянно держат руку на пульсе, следят за новыми тенденциями, и им можно свое лицо доверять. Никаких примочек из квашеной капусты, поберегите себя.

• Снимать макияж в любом случае. Макияж нужно смывать обязательно. Если вам лень, ударьте себя по щеке, побейтесь головой об стену, но все равно снимите макияж.

• Маски для лица. Если я чем-то занимаюсь (читаю книгу, мою посуду) или у меня есть час свободного времени, я обязательно что-нибудь себе намазюкаю на лицо.

• Спать в проветренном помещении. Если чуть-чуть ты подмороженный (не отмороженный), кожа будет сохраняться дольше.

Маша Ефросинина.

Ольга Сумская

54-летняя актриса регулярно посещает косметолога, о чем непременно рассказывает в своих соцсетях. Она показывает лицо без макияжа с самого утра и, несмотря на возрастные морщины, Сумская выглядит превосходно.

Ольга Сумская.

Катя Осадча

Украинская телеведущая часто появляется перед поклонниками в соцсетях без косметики. 37-летняя звезда не раз признавалась, что залог ее ухоженной коже в увлажнении. Для улучшения цвета лица она использует масло витамина С.

Катя Осадчая.

Тина Кароль

Артистку нечасто можно увидеть без грима. И на сцену, и в люди 35-летняя певица обычно выходит с мейком. Но глядя на соцсети Кароль можно найти несколько кадров, где она предстает перед поклонниками без макияжа.

Тина Кароль.

Надя Мейхер

38-летняя артистка не раз признавалась, что категорично относится к пластике и уколам "красоты".

"Я к пластике абсолютно категорична. Даже не просто к пластике, а и к уколам красоты. Проблема нашего общества – это желание быть идеальным. К сожалению, это приводит к пагубным последствиям, потому что, если посмотреть на наших девушек, которые делают что-то с собой, они становятся похожими друг на друга: похожие носы, губы, ровненькие лбы. У меня движется лоб, у меня нет никаких уколов", – рассказывала звезда.

Надя Мейхер.

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