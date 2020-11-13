Как выглядит звезда фильма "Чародеи" Яковлева, которая борется с раком последней стадии. Фото

Российская актриса, звезда фильма "Чародеи" Александра Яковлева, которая уже три года борется с онкологией, поделилась с поклонниками новым фото.

Так, на нем 63-летняя знаменитость позировала в обнимку с певцом Николаем Басковым. Яковлева была одета в элегантное пальто. Свой образ она дополнила шарфом и клатчем. Соответствующий снимок актриса опубликовала на личной странице в Instagram.

"Кениг. Прогулка по Кенигсбергу", – прокомментировала Яковлева публикацию. Она также добавила к ней хештеги, в которых назвала Баскова умным, деликатным, добрым и неравнодушным человеком.

Поклонники пришли в восторг от нового фото Яковлевой и засыпали ее комплиментами.

Напомним, что в 2017 году у Александры Яковлевой диагностировали рак груди на четвертой стадии. Услышав диагноз, актриса сначала впала в депрессию и потеряла смысл к жизни. По ее словам, рак развивался в организме годами совершенно безболезненно. Однако позже она взяла себя в руки и начала борьбу с недугом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее голливудская актриса Шэннен Доэрти, которая прославилась благодаря сериалам "Беверли Хиллз" и "Зачарованные", рассказала о том, что у нее диагностировали рак груди четвертой стадии.