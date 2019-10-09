"Страшно смотреть!" Очевидцы рассказали, как выглядит Заворотнюк

Очевидцы рассказали о том, как выглядит российская актриса Анастасия Заворотнюк, которую выписали из больницы.

Родные Заворотнюк пытались тайно вывезти актрису из медицинского учреждения, но другие пациенты и медперсонал успел заметить, что звезда "Моей прекрасной няни" сильно располнела. Об этом сообщает "СтарХит".

Анастасия Заворотнюк utro.ru

"Ее везли на каталке, голова в косынке, огромные темные очки на глазах, но мы рассмотрели, что она сильно располнела. От былой красоты не осталось и следа. Просто страшно смотреть на нее!" — поделились очевидцы.

Состояние Заворотнюк расценивается как тяжелое. Сообщается также, что теперь она наблюдается в столичном медцентре для восстановления тяжелобольных.

Заворотнюк в роли Виктории Прутковской Кадр из сериала "Моя прекрасная няня"

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