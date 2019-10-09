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9 октября • обновлено в 18:45
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"Страшно смотреть!" Очевидцы рассказали, как выглядит Заворотнюк

21.6т Читать материал на украинском

Очевидцы рассказали о том, как выглядит российская актриса Анастасия Заворотнюк, которую выписали из больницы.

Родные Заворотнюк пытались тайно вывезти актрису из медицинского учреждения, но другие пациенты и медперсонал успел заметить, что звезда "Моей прекрасной няни" сильно располнела. Об этом сообщает "СтарХит".

Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк

utro.ru

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Сбежал: представитель Заворотнюк странно отреагировал на ее выписку

"Ее везли на каталке, голова в косынке, огромные темные очки на глазах, но мы рассмотрели, что она сильно располнела. От былой красоты не осталось и следа. Просто страшно смотреть на нее!" — поделились очевидцы.

Состояние Заворотнюк расценивается как тяжелое. Сообщается также, что теперь она наблюдается в столичном медцентре для восстановления тяжелобольных.

Заворотнюк в роли Виктории Прутковской

Заворотнюк в роли Виктории Прутковской

Кадр из сериала "Моя прекрасная няня"

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Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия Москва
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Комментарии
29
1
Смешно
1
Интересно
69
Печально
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Писать такое о смертельно больном человеке - днище.
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2
1
Korolev Vlad
Korolev Vlad
Кризский Игорь, пукистан с плюгавым фюрерком во главе и большинством холопов внизу исчадие ада
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0
Кризский Игорь
Кризский Игорь
Кристина Стефанова, А что для москалей не днище. Саомо москальское население сущее днище.
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