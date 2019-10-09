"Страшно смотреть!" Очевидцы рассказали, как выглядит Заворотнюк

Очевидцы рассказали о том, как выглядит российская актриса Анастасия Заворотнюк, которую выписали из больницы.
Родные Заворотнюк пытались тайно вывезти актрису из медицинского учреждения, но другие пациенты и медперсонал успел заметить, что звезда "Моей прекрасной няни" сильно располнела. Об этом сообщает "СтарХит".
Анастасия Заворотнюк
utro.ru
"Ее везли на каталке, голова в косынке, огромные темные очки на глазах, но мы рассмотрели, что она сильно располнела. От былой красоты не осталось и следа. Просто страшно смотреть на нее!" — поделились очевидцы.
Состояние Заворотнюк расценивается как тяжелое. Сообщается также, что теперь она наблюдается в столичном медцентре для восстановления тяжелобольных.
Заворотнюк в роли Виктории Прутковской
Кадр из сериала "Моя прекрасная няня"
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы.
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