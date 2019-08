Как выглядит украинка с самыми большими глазами в мире: фото красавицы

Украинская красавица и модель Мария Оз признана пользователями сети обладательницей самых больших глаз в мире.

К такому выводу поклонники девушки пришли не случайно: она имеет очень нестандартную красоту – заостренные черты лица, пышные губы и просто нечеловеческие глаза.

Как известно, за последние годы ведущие мировые бренды и дизайнеры буквально "с руками" отрывают моделей, которые имеют какую-нибудь изюминку во внешности.

Мария Оз - обладательница больших глаз instagram /dukhovnoe_litso

Украинка Мария не стала исключением. Она работает с популярным сервисом аренды платьев и аксессуаров Oh My Look и G.Bar, сотрудничала с брендами и поп-звездами, такими как Иваном Дорном и Верой Брежневой.

Не удивительно, что девушка стала весьма обсуждаемой в сети. У нее есть масса поклонников, которые просто без ума от невероятных глаз, хотя не обходится и без хейтеров, упрекающих девушку в использовании ретуши.

Украинка Мария Оз instagram /dukhovnoe_litso

Мария Оз на фоне лошадей instagram /dukhovnoe_litso

Мария Оз с собаками instagram /dukhovnoe_litso

Большие глаза Марии Оз instagram /dukhovnoe_litso

Глаза Марии Оз называют самыми большими в мире instagram /dukhovnoe_litso

Мария Оз - глаза instagram /dukhovnoe_litso

Мария Оз обладает невероятной внешностью instagram /dukhovnoe_litso

Глаза Марии Оз instagram /dukhovnoe_litso

Украинка Мария Оз instagram /dukhovnoe_litso

