Американская художница Лорин Бринц создала комикс, в котором показала как выглядит супружеский секс.

Так, данные иллюстрации собрали множество лайков и стали вирусными в соцсетях. Многие пользователи добавляли забавные комментарии, дополняя и без того смешную публикацию, передает BuzzFedd (фото с оригинальными подписями автора смотрите ниже).

1. Кажется, нам некуда спешить. Ведь сегодня суббота!

buzzfeed.com

2. Опять кошка мешает!

buzzfeed.com

3. Ты там спишь или умер?

buzzfeed.com

4. Давай сделаем это по-быстрому и спать?

buzzfeed.com

5. У нас не было секса уже две недели.

buzzfeed.com

6. Секс без фантазии и выдумки.

buzzfeed.com

7. Перестань смотреть и смеяться! Мы знаем потребности и желания друг друга. Не осуждай нас, мы женаты!

buzzfeed.com

"Я умерла со смеху в конце", "Второе фото: "нужно заниматься сексом? А что это такое?", "А вот кошка бдит ежечасно. Вдруг хозяева не пригласят ее на вечеринку?", "Секс – наше законное право! Ну и что, что мы еле двигаемся после сытного ужина?", – написали комментаторы.

Как выглядит супружеский секс: сеть взорвал забавный комикс. Фото

Как выглядит супружеский секс: сеть взорвал забавный комикс. Фото

Как выглядит супружеский секс: сеть взорвал забавный комикс. Фото

Как выглядит супружеский секс: сеть взорвал забавный комикс. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее французская художница Натали Джовард создала серию иллюстраций, который отображают повседневные будни и заботы каждой мамы.