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18 сентября • обновлено в 16:15
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Как выглядит повзрослевшая дочь Леонида Якубовича: фото красотки

1.3т Читать материал на украинском

Некоторое время назад в СМИ появилась информация о том, что ведущий "Поле чудес" Леонид Якубович вернулся с отдыха в Черногории в инвалидном кресле. Дочь звезды развлекательного шоу прояснила ситуацию.

21-летняя Варвара Якубович отметила, что ее отец уже чувствует себя хорошо. OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть, как выглядит наследница ведущего.

Варвара Якубович с отцом

Варвара Якубович с отцом

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"Уже даже на отдых нельзя их вдвоем с мамой отправить. Знаете, как в "Бриллиантовой руке", "споткнулся, упал, потерял сознание, очнулся — гипс". Понятия не имею, как так надо было вылезать из бассейна, чтобы чуть ногу себе не сломать. Уметь надо, видимо, у нас это семейное. Сейчас у него все в порядке, не волнуйтесь", - рассказала Варвара об отце.

Сама девушка учится в магистратуре МГИМО, на факультете международной журналистики.

Как выглядит повзрослевшая дочь Леонида Якубовича: фото красотки

Варвара Якубович

Как выглядит повзрослевшая дочь Леонида Якубовича: фото красотки

Варвара Якубович

Кроме того, как можно заметить по фото в ее социальных сетях - увлекается косплеем.

Как выглядит повзрослевшая дочь Леонида Якубовича: фото красотки

Варвара Якубович

Как выглядит повзрослевшая дочь Леонида Якубовича: фото красотки

Варвара Якубович

Как выглядит повзрослевшая дочь Леонида Якубовича: фото красотки

Варвара Якубович

Как выглядит повзрослевшая дочь Леонида Якубовича: фото красотки

Варвара Якубович

Как выглядит повзрослевшая дочь Леонида Якубовича: фото красотки

Варвара Якубович

Как выглядит повзрослевшая дочь Леонида Якубовича: фото красотки

Варвара Якубович

Как выглядит повзрослевшая дочь Леонида Якубовича: фото красотки

Варвара Якубович

Как выглядит повзрослевшая дочь Леонида Якубовича: фото красотки

Варвара Якубович

Ранее OBOZREVATEL собрал фотографии наследников актрисы Анастасии Заворотнюк. Стоит отметить, что старших детей Заворотнюк родила от бывшего мужа, бизнесмена Дмитрия Стрюкова. А маленькую Милу от фигуриста Петра Чернышева.

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Персона
Леонид Якубович
Место
Россия
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