Как выглядит повзрослевшая дочь Леонида Якубовича: фото красотки

Некоторое время назад в СМИ появилась информация о том, что ведущий "Поле чудес" Леонид Якубович вернулся с отдыха в Черногории в инвалидном кресле. Дочь звезды развлекательного шоу прояснила ситуацию.

21-летняя Варвара Якубович отметила, что ее отец уже чувствует себя хорошо. OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть, как выглядит наследница ведущего.

Варвара Якубович с отцом

"Уже даже на отдых нельзя их вдвоем с мамой отправить. Знаете, как в "Бриллиантовой руке", "споткнулся, упал, потерял сознание, очнулся — гипс". Понятия не имею, как так надо было вылезать из бассейна, чтобы чуть ногу себе не сломать. Уметь надо, видимо, у нас это семейное. Сейчас у него все в порядке, не волнуйтесь", - рассказала Варвара об отце.

Сама девушка учится в магистратуре МГИМО, на факультете международной журналистики.

Варвара Якубович

Варвара Якубович

Кроме того, как можно заметить по фото в ее социальных сетях - увлекается косплеем.

Варвара Якубович

Варвара Якубович

Варвара Якубович

Варвара Якубович

Варвара Якубович

Варвара Якубович

Варвара Якубович

Варвара Якубович

Ранее OBOZREVATEL собрал фотографии наследников актрисы Анастасии Заворотнюк. Стоит отметить, что старших детей Заворотнюк родила от бывшего мужа, бизнесмена Дмитрия Стрюкова. А маленькую Милу от фигуриста Петра Чернышева.

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