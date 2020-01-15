Как выглядит повзрослевшая дочь Анастасии Волочковой

Дочь известной российской балерины Ариадна Волочкова заметно повзрослела и стала активным пользователем Instagram.
В отличие от своей матери, контент 14-летней Ариадны в социальных сетях посвящен не эпатажу, а ее любимым увлечениям.
Ариадна увлекается конным спортом и уже имеет второй разряд по выездке.
О ПРОГУЛКАХ С ЛОШАДЬЮ... - - - - Гулять полезно всегда. И коню, и вам! Есть несколько видов прогулок с лошадью. - - - 1) Верхом - - - 2) В леваде - - - 3) А также можно пасти коня - - - Плюс левады в том, что конь может гулять как хочет. Может скакать, прыгать, кататься😂 А минус в том, что не так уже много места. Лично я советую, делать все! Только в разные дни. Чаще всего, если гулять, то я выбираю пасти. - - Таким образом вы можете покормить коня, выгулять его, и даже пообщаться. 🐎👋🏽
Итак! Хочу окончательно расставить все точки над E! На данный момент я являюсь официальным спортсменом, который пока начинает свою спортивную карьеру. Сегодня я участвовала в соревнованиях "Предварительный приз дети A" В кск дивный @kskdivniy Сначала моего коня сняли с участия. Оказалось, что уздечка натерла коню мордочку и образовалась мозоль. Мы были в отчаянии. Мы с Долгожданным были абсолютно готовы к выступлению. Однако, мой тренер выступала вне конкурса на молодом коне, чтобы посмотреть на него на соревнованиях. Мой смелый тренер @olga_kovyrzina решила посадить меня на молодого коня. Я отступалась, но потом решилась, поняв, что другого такого шанса не будет. Результаты хорошие. Я допустила 2 небольшие ошибки, с учётом того, что коня я видела 3 раз в жизни. Рада я лишь за то, что сдала на 3й взрослый! Напишите интересно ли читать истории про конный спорт Всех люблю💓
Также девушка рассказывает о своем увлечении чтением.
"Вы можете все книги закачать в айпад, но запах книги утерян, а надо, чтобы странички шелестели, не мышка кликала" Никита Михалков Именно поэтому я читаю только живые книги! Сегодня для вас подборка того, что я сейчас читаю❤️ Обязательно прочитайте эти книги! А если будет интересно , пишите про какую книгу рассказать подробно🥰
И не забывает о матери.
На фотографиях заметно, как Ариадна серьезно повзрослела.
Ариадна Волочкова – дочь балерины Анастасии Волочковой и бизнесмена Игоря Вдовина. Она родилась в 2005 году, за два года до того, как Волочкова и Вдовин решили официально оформить свои отношения. Позже светская львица и бизнесмен расторгли брак.
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