Как выглядит повзрослевшая дочь Анастасии Волочковой

Дочь известной российской балерины Ариадна Волочкова заметно повзрослела и стала активным пользователем Instagram.

В отличие от своей матери, контент 14-летней Ариадны в социальных сетях посвящен не эпатажу, а ее любимым увлечениям.

Ариадна увлекается конным спортом и уже имеет второй разряд по выездке.

Также девушка рассказывает о своем увлечении чтением.

И не забывает о матери.

На фотографиях заметно, как Ариадна серьезно повзрослела.

Ариадна Волочкова – дочь балерины Анастасии Волочковой и бизнесмена Игоря Вдовина. Она родилась в 2005 году, за два года до того, как Волочкова и Вдовин решили официально оформить свои отношения. Позже светская львица и бизнесмен расторгли брак.

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