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29 января • обновлено в 10:10
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Как выглядит на фото жена Алексея Щербакова Елена и что у них за отношения

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31-летний российский стендап-комик Алексей Щербаков, который сам стал объектом для шуток после появления в интервью у Юрия Дудя, женат на Елене Щербаковой.

В сети есть немного ее фото, но по ним сразу видно красоту женщины и какие теплые у них отношения.

Отмечается, что пара знакома еще со школы, но тогда Елена встречалась с другим парнем, ввиду чего Алексей решился за ней поухаживать уже только после возвращения из армии, когда она была свободна, - с первого же свидания они больше не расставались.

Смотрите их фото вместе:

Как выглядит на фото жена Алексея Щербакова Елена и что у них за отношения
Как выглядит на фото жена Алексея Щербакова Елена и что у них за отношения
Как выглядит на фото жена Алексея Щербакова Елена и что у них за отношения
Как выглядит на фото жена Алексея Щербакова Елена и что у них за отношения
Как выглядит на фото жена Алексея Щербакова Елена и что у них за отношения

Официально брак был оформлен в 2011 году и у них уже двое прекрасных сыновей.

Как выглядит на фото жена Алексея Щербакова Елена и что у них за отношения

Интересно, что Щербаков часто высмеивает свою жену и реалии семейной жизни во время выступлений, но та не обижается, поскольку он часто приукрашивает монологи ради эффектности.

Напомним, ранее мы писали, правда ли у мужа Анастасии Заворотнюк, фигуриста Петра Чернышева есть внебрачная дочь.

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