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12 декабря • обновлено в 12:57
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Как выглядит муж Анастасии Стоцкой, у которой дети – копия Киркорова

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Муж Анастасии Стоцкой – армянский бизнесмен Сергей Абгарян.

Стоцкая родила после свадьбы с ним родила двоих детей: Александра и Веру.

Александру сейчас 8 лет, Вере – 2 года.

Новости
Анастасия Стоцкая раскрыла тайну отцовства своего ребенка

Поженились Анастасия Стоцкая и Сергей Абгарян в 2010 году.

Сначала певица мужа не показывала. Но со временем стала публиковать фото с ним в своем Инстаграм.

🖤

Публикация от Anastasia Stotskaya (@100tskaya)

❤️ #love

Публикация от Anastasia Stotskaya (@100tskaya)

В СМИ и сетях постоянно муссируются слухи, что Александр и Вера – это дети певца Филиппа Киркорова, который долгое время был продюсером Стоцкой. Потому что они прямо его копия.

Забавно также, что сын Стоцкой также очень похож на 7-летнего сына Киркорова Мартина. На этом фото и сын Стоцкоой Александр, и сын Киркорова Мартин:

А это дочка Стоцкой Вера:

Смотрите также на OBOZREVATEL, как Киркоров с Лорак и Стоцкой отгулял один из дней рождения сына.

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Персоны
Филипп Киркоров Анастасия Стоцкая
Место
Россия
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