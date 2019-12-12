Как выглядит муж Анастасии Стоцкой, у которой дети – копия Киркорова

Муж Анастасии Стоцкой – армянский бизнесмен Сергей Абгарян.

Стоцкая родила после свадьбы с ним родила двоих детей: Александра и Веру.

Александру сейчас 8 лет, Вере – 2 года.

Новости Анастасия Стоцкая раскрыла тайну отцовства своего ребенка

Поженились Анастасия Стоцкая и Сергей Абгарян в 2010 году.

Сначала певица мужа не показывала. Но со временем стала публиковать фото с ним в своем Инстаграм.

В СМИ и сетях постоянно муссируются слухи, что Александр и Вера – это дети певца Филиппа Киркорова, который долгое время был продюсером Стоцкой. Потому что они прямо его копия.

Забавно также, что сын Стоцкой также очень похож на 7-летнего сына Киркорова Мартина. На этом фото и сын Стоцкоой Александр, и сын Киркорова Мартин:

А это дочка Стоцкой Вера:

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