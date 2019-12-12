Как выглядит муж Анастасии Стоцкой, у которой дети – копия Киркорова

Муж Анастасии Стоцкой – армянский бизнесмен Сергей Абгарян.
Стоцкая родила после свадьбы с ним родила двоих детей: Александра и Веру.
Александру сейчас 8 лет, Вере – 2 года.
Поженились Анастасия Стоцкая и Сергей Абгарян в 2010 году.
Сначала певица мужа не показывала. Но со временем стала публиковать фото с ним в своем Инстаграм.
В СМИ и сетях постоянно муссируются слухи, что Александр и Вера – это дети певца Филиппа Киркорова, который долгое время был продюсером Стоцкой. Потому что они прямо его копия.
Забавно также, что сын Стоцкой также очень похож на 7-летнего сына Киркорова Мартина. На этом фото и сын Стоцкоой Александр, и сын Киркорова Мартин:
А это дочка Стоцкой Вера:
Смотрите также на OBOZREVATEL, как Киркоров с Лорак и Стоцкой отгулял один из дней рождения сына.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал