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23 апреля • обновлено в 19:39
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Как выглядит Кайли Дженнер без макияжа: подборка самых неожиданных фото

1.6т
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21-летнюю американскую модель и самую молодую миллиардершу в мире Кайли Дженнер крайне редко можно увидеть без яркого макияжа и эффектных нарядов. Но все же она иногда попадает в объективы папарацци без косметики на лице.

OBOZREVATEL предлагает подборку самых неожиданных фото Дженнер, на которых она запечатлена без макияжа.

Кайли Дженнер

Кайли Дженнер

Фото: eonline.com

Кайли Дженнер

Кайли Дженнер

Фото: eonline.com

На снимках, которые делают западные папарацци, Кайли не всегда выглядит так же эффектно, как и на фотографиях в собственном Instagram или профессиональных фотосессиях. Без макияжа в укладке и в повседневной одежде – ее не всегда узнают поклонники.

Кайли Дженнер

Кайли Дженнер

Фото: pinterest.com

Кайли Дженнер

Кайли Дженнер

Фото: pinterest.com

Кайли Дженнер

Кайли Дженнер

Фото: pinterest.com

К слову, многие отмечают, что их поражает естественный тон кожи звезды и ее неидеальная фигура.

Кайли Дженнер

Кайли Дженнер

Фото: instagram/kyliejenner

Кайли Дженнер

Кайли Дженнер

Фото: pinterest.com

Кайли Дженнер

Кайли Дженнер

Фото: pinterest.com

Как выглядит Кайли Дженнер без макияжа: подборка самых неожиданных фото
Как выглядит Кайли Дженнер без макияжа: подборка самых неожиданных фото
Как выглядит Кайли Дженнер без макияжа: подборка самых неожиданных фото

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Кайли Дженнер похвасталась соблазнительными формами в крохотном купальнике. На фотографиях звезда позирует в сексуальном коричневом купальнике с эффектными золотыми цепями.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Кайли Дженнер
Теги
шоу-бизнес шоу
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