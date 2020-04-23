Как выглядит Кайли Дженнер без макияжа: подборка самых неожиданных фото

21-летнюю американскую модель и самую молодую миллиардершу в мире Кайли Дженнер крайне редко можно увидеть без яркого макияжа и эффектных нарядов. Но все же она иногда попадает в объективы папарацци без косметики на лице.
OBOZREVATEL предлагает подборку самых неожиданных фото Дженнер, на которых она запечатлена без макияжа.
Кайли Дженнер
Фото: eonline.com
Кайли Дженнер
Фото: eonline.com
На снимках, которые делают западные папарацци, Кайли не всегда выглядит так же эффектно, как и на фотографиях в собственном Instagram или профессиональных фотосессиях. Без макияжа в укладке и в повседневной одежде – ее не всегда узнают поклонники.
Кайли Дженнер
Фото: pinterest.com
Кайли Дженнер
Фото: pinterest.com
Кайли Дженнер
Фото: pinterest.com
К слову, многие отмечают, что их поражает естественный тон кожи звезды и ее неидеальная фигура.
Кайли Дженнер
Фото: instagram/kyliejenner
Кайли Дженнер
Фото: pinterest.com
Кайли Дженнер
Фото: pinterest.com
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Кайли Дженнер похвасталась соблазнительными формами в крохотном купальнике. На фотографиях звезда позирует в сексуальном коричневом купальнике с эффектными золотыми цепями.
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