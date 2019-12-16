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16 декабря • обновлено в 14:02
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Силиконовые губы и пышная грудь: как выглядит девушка сына Валерии, который три раза попал в ДТП

2.2т
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Сын российской певицы Валерии Арсений Шульгин в ночь на воскресенье 8 декабря попал в жуткую аварию вместе со своей возлюбленной Лианой Волковой. Так, девушка не справилась с управлением "Ягуара" и автомобиль врезался в отбойник.

В результате страшного инцидента сын звезды получил травму лица, а его девушка перелом руки. К слову, после этого Арсений пережил еще два ДТП. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает узнать, что известно о возлюбленной сына Валерии и как она выглядит.

Сын Валерии и его возлюбленная Лиана

Сын Валерии и его возлюбленная Лиана

Фото: starhit.ru

О возлюбленной Арсения известно не так много. Так, судя по Instagram-аккаунту Лианы, ей 21 год и она учится на юриста. Девушка не очень активно ведет страницу и мало чем делится со своей жизни: у нее всего 16 публикаций и 3 тысячи подписчиков.

Новости
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Лиана Волкова

Лиана Волкова

Фото: instagram/lianavolkovaa

Лиана Волкова

Лиана Волкова

Фото: instagram/lianavolkovaa

Лиана Волкова

Лиана Волкова

Фото: instagram/lianavolkovaa

Лиана Волкова

Лиана Волкова

Фото: instagram/lianavolkovaa

Лиана Волкова

Лиана Волкова

Фото: instagram/lianavolkovaa

Вероятнее всего, с сыном Валерии Лиана знакома не так давно, ведь в ночь, когда они попали в страшное ДТП, Арсений вез ее знакомиться с мамой. Отметим, что недавно девушка опубликовала фото с больницы с букетом роз, который ей подарил возлюбленный.

Валерия с сыном и его возлюбленной

Валерия с сыном и его возлюбленной

Фото: instagram/valeriya

"Что бы не творилось в мире, все равно останутся вечные ценности: добро и любовь. Желаю всем здоровья, добра и любви — без них никак", — написала девушка сына Валерии.

Лиана Волкова в больнице после ДТП

Лиана Волкова в больнице после ДТП

Фото: instagram/lianavolkovaa

Лиана Волкова

Лиана Волкова

Фото: instagram/lianavolkovaa

Лиана Волкова

Лиана Волкова

Фото: instagram/lianavolkovaa

Лиана Волкова

Лиана Волкова

Фото: instagram/lianavolkovaa

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В ночь на 8 декабря Арсений Шульгин попал в ДТП на трассе между Москвой и Санкт-Петербургом. Авто, где на заднем сидении спал сын Валерии, вела его девушка Лиана. Трасса была скользкой. Девушка въехала в отбойник. В итоге она сломала руку, а Шульгин получил травму лица.

  • В пятницу 13-го Арсений снова попал в ДТП. Инцидент произошел, когда молодой человек ехал домой после выписки из больницы.

  • 15 декабря сын Валерии попал в третью аварию. Однако он отметил, что автомобили лишь слегка задели друг друга и участники аварии решили не вызывать сотрудников полиции.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Валерия Пригожина
Место
Россия
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