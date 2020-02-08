Как выглядит Айза Анохина без макияжа: фото ужаснули сеть

Российская блогер и ведущая, бывшая жена рэпера Гуфа Айза Анохина удивила всех своим внешним видом без макияжа.
Фото 35-летней женщины без косметики слили на просторы Telegram.
Отмечается, что Айза, судя по всему, проходила косметические процедуры для выравнивания носогубных складок.
Там ее и сняли крупным планом, с завязанными волосами и без косметики.
Смотрите, как это выглядит:
Для сравнения, смотрите фото, которые Айза публикует в своем Instagram, - разница ощутима:
Помните мой клип Famalam? Такой весь графический?) Для тех, кто не смотрел, оставлю ссылку в сториз! 😏 Так вот, свой вклад в съемку внёс бренд мобильной электроники BQ, за что я им очень благодарна! Сейчас начинаю изучать их смартфон BQ magic и хочу сказать, что я просто в восторге от камеры! Такое крутое качество! У кого такой же телефон? Делитесь впечатлениями! #bqrussia#bqсмартфоны 😏🤍🌙💭
Всем привет! Меня сильно втянула работа и я совсем пропала из социальной жизни, да я даже из жизни детей пропала( из-за чего мне сильно грустно, из-за чего я даже сегодня заболела, чтобы остаться дома с мальчиками. Плюс, вчера ночью была самая худшая съемка в моей жизни, с которой я просто ушла прямо посреди съёмочного процесса, со скандалом. Этот тот случай, когда тебе обещают интеллектуальное шоу на YouTube, но снимают его и ведущие с канала НТВ и получается хуже чем ужасно. Думаю, ещё и это стало причиной моего плохого самочувствия. И из-за этого я потеряла драгоценные часы, которые могла бы провести с детьми. Задалась тут вопросом: сколько детей - это слишком много? Понятно, что это личный выбор каждого, кому-то вообще семья в этой жизни не нужна. Но я про другое... в какой-то момент у человека просто может не хватать времени на всех. Еще видишь историю, где мама 9 детей участвует в конкурсе "Лидеры России". Это, конечно, очень круто, именно о тех женщинах, сворачивающих горы каждый день. Но неужели у нее хватает времени уделять внимание каждому из 9? Еще и карьеру строить... Как так??? 😭 это не поддаётся никакому объяснению, но вызывает уважение! 🤍🌙💭
Сегодня выходит мое шоу на Пятнице "Любовь на выживание", где я предстаю в виде эксперта в отношениях... но именно на запуск программы, выпадает не самый легкий период в моей семейной жизни. Я с вами всегда честна и буду честной до конца жизни, потому что я выбрала именно этот путь. Да, скорее всего меня ожидает развод.. развод именной тех отношений, которые у меня сейчас. Да, мы общаемся и будем общаться с Димой! Мы партнеры, родители Элвиса, мы любим друг друга и мы все ещё семья... но так как, я стала понимать что именно я хочу в своей жизни, я стала такой требовательной. Я все так же считаю себя экспертом в отношениях, я смело могу это заявить! Что мы с Димой продолжаем работаем над тем, чтобы вернуть былую лёгкость, избавляясь от претензий. Мы стараемся слушать друг друга, хотя мне иногда охота просто закрыть уши и не воспринимать его слова. Но я стараюсь. Как и все 5 лет я старалась быть идеальной женой, матерью.. но где-то меня не хватило. Я не смогла отказаться от работы! Работа - моя страсть! И если мне предстоит делать выбор не в пользу себя, то, конечно же, я выберу себя. Теперь я всегда буду выбирать себя и это не эгоизм! Это уважение к своему психическому здоровью. Я знаю, что вам интересно знать насчёт наших отношений с Димой! Потому что вы постоянно спрашиваете об этом. И, я посчитала честным, ответить вам. Тем более, в "Любовь на выживание" я даю очень много советов парам! И каждый совет, который я озвучивала для ребят, я говорила самой себе.. любите себя и любите друг друга) а я люблю вас) и не забудьте включить канал "Пятница" сегодня в 19.00 🤍🌙💭
Круто я делаю вид, что занимаюсь йогой?)) нет) увы и ах! Это не так) но прессик качала, в планке стояла, приседала, отжималась и перешла на интервальное питание) хотя я и так питаюсь в 8 утра, потом до 17.00, и потом уже снова в 8 утра) больше двух раз есть вообще не хочу! Только пью пью и ещё раз пью) воду пью! Держусь без мяса. Тазиками ем всякую зелень, немного риса и тунец. Из запрещённого - мороженное) и только из Gaya Gelato)) на Бали итальянцы делают супер вкусное, натуральное мороженное) типа без лактозы, без глютена, без яиц))) вообще хрен знает из чего, но дико вкусно) я все равно отекаю жутко! И мне все время жарко! На Бали стало гораздо жарче! Иногда кажется что вот прям блевонешь своими же легкими. Хочу в холод и научиться снова соображать. Много работы предстоит в ближайшие месяцы и нужно включить голову!) ну и да) на мне ахренеть какой невероятно приятный и нежный костюм от @frencia.ru 🤍 и это не просто костюм, а костюм из пластика, который выловили из океана! Отличный ресайкл продукт, за которым будущее нашей планеты) 🌙 а фото сделала мой друг и фотограф Оля @olganikiforova 😽🤍🌙💭
Глядя на весь кошмар, который происходит в Австралии, мне вспоминаются слова многих, что в России все плохо, а в других странах ого-го как хорошо... В Австралии сейчас радуются дождю, как единственному спасению, ведь никакая чудо-техника или вертолеты, не в силах помочь в природных владениях таааакого масштаба( Да, в последнее время участились природные трагедии! Горели наши сибирские леса, масштаб гари огромный, но слава Богу, что ни один человек не пострадал.. к слову, в Австралии 24 погибших( Вот после всего того, что произошло, видя как сопереживали жители всей планеты, хочу снова напомнить, что не стоит ругать друг друга! Не стоит считать, что у нас пиздец как плохо! Не скажу, что хорошо! Но есть ситуации, где человек просто бессилен! Даже с огромными деньгами и с огромной властью! А если кто-то особенно умный снова будет возмущаться, типа, "почему не тушат?!!", хотя бы сделайте так (листай фото)! 😭 Уж точно будет полезнее). И лучше рассуждений о том, что у нас все плохо, а во всем мире как-то иначе P.S.: мне невероятно жаль людей, животных, леса... мне жаль, что по прежнему не нашли способ решения природных катаклизм(( и мне дико жаль, что пришлось испытать весь этот ужас, чтобы понять, что лишь в наших руках спасение нашей планеты. Хотя пост был о другом, об отношении "умников" к ситуации... но я как всегда о своём... 🤍🥡🥢
Прошу вас, дочитайте до конца мой пост и если вы останетесь не согласны со мной то просто сделайте unfollow меня. Раньше, я была уверена, что хуже злых людей нет на этом свете, но потом поняла, что невежественные хомо сапиенс превзошли и выиграли в чарте людей с которыми я не хочу даже энергетически стоять рядом! Давайте на примере! Горит Австралия! Происходит глобальная мировая катастрофа! До этого горела Сибирь, так же страдал весь мир! Все сопереживали, молились и кто мог, помогали финансово! Я делаю пожертвования всегда! Я в год трачу миллионы на благотворительность!!! В первый и в последний раз пишу об этом! Чтобы развеять миф о том, что я просто навожу панику в сети! Так вот! Горит сейчас Австралия и мне пишут "что-то ты о России так не паришься!". Что блять??? А ты паришься??? Ты кому-то помог??! Спас хоть одну жизнь, посадил дерево, внёс хотя бы рубль для постройки дома для семьи, чьё жильё сгорело, помог приюту собак??? Ты хотя бы рассказал об этом соседям? Одногруппникам? Нет конечно! Ты сидишь и пиздишь на тех, кто страдает от того, что у кого-то жизнь сложилась хуже! Вы думаете, мы тут звёзды купаемся в миллионах, у нас нет своих забот? Своих больных родственников, своих трат на детей, быт? Что нам все на блюдечке приносят! Нет, дорогой! Мы люди и мы живем! И не всегда живем легко! Но лучше многих и лишь поэтому, именно я, каждый день благодарна! Я не верю в Бога, но я верю в людей и поэтому я не смогу спать, если вижу, что нужна помощь и я помогаю! Помогаю даже больше чем способна! Это моя благодарность за мою жизнь, за здоровье моих детей и родителей! Мой бог это сострадание, сочувствие и сопереживания! И я не делю людей на рассы, национальности, на государственную принадлежность! Мне не плевать когда горит Австралия, мне не плевать, когда в Африке умирают тысячи детей! Мне не плевать, когда из-за глобального потепления людям приходится мигрировать в другие страны, обрекая свою жизнь на преступность, ведь никто не даст работу жителям 3 и 4 мира! Мне не плевать на цунами в Индонезии! На поселения Ламбока, которые остались без жилья после землетрясения! Мне сука не плевать! Моя планета мой дом! Я по национальности ЗЕМЛЯНИН! Листай 👉🏽
Надеюсь все остались живы после новогодней ночи)) 😹 было круто) 2020 я хочу прожить так как раньше никогда не жила!) снова верну в свою жизнь спорт, буду путешествовать с детьми, проводить больше времени с друзьями и работать более качественно) а ещё, осознанное потребление! В 2020 году я буду покупать намного меньше одежды, меняться с подругами шмоточками, дарить свои вещи, которые сама не ношу) что ещё? А! Питание! Со 2 января я снова объявляю сахару и мучному fuck off и вновь возвращаю себя в форму) с апреля 2019 года я прочитала 54 книги. Значит в 2020 году нужно увеличить хотя бы вдвое) режим сна 😭😔 самое сложное, но нужно начать нормально спать( а ещё, в этом году я не дам себя в обиду! Я буду самой сильной женщиной, которую любят и берегут! Женщиной, которой нечего бояться и не надо будет притворяться! Я буду самой собой! И меня за это будут любить, ценить и не будут менять. Буду той женщиной, которая может все, но это не значит, что мне не нужна поддержка) в 2020 я буду мамой гораздо круче чем в прошлом году) и мои маленькие хулиганы буду в 292728929922 раз счастливее чем сейчас)) Вот такая аффирмация на 2020) 🙏🏽🚀🛸🌙 и да))) пора уже менять любимые смайлы 😹
Напомним, что ранее в сети показали, как выглядит без макияжа российская певица и бывшая солистка группы Серебро Ольга Серябкина.
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