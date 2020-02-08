Как выглядит Айза Анохина без макияжа: фото ужаснули сеть

Российская блогер и ведущая, бывшая жена рэпера Гуфа Айза Анохина удивила всех своим внешним видом без макияжа.

Фото 35-летней женщины без косметики слили на просторы Telegram.

Отмечается, что Айза, судя по всему, проходила косметические процедуры для выравнивания носогубных складок.

Там ее и сняли крупным планом, с завязанными волосами и без косметики.

Смотрите, как это выглядит:

Для сравнения, смотрите фото, которые Айза публикует в своем Instagram, - разница ощутима:

Напомним, что ранее в сети показали, как выглядит без макияжа российская певица и бывшая солистка группы Серебро Ольга Серябкина.

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