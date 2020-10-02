Как выглядели бы звезды "Квартала 95", если б родились не в Украине: впечатляющие фото

Елена Кордунова Люди 19:55, 2.10.2020 Обновлено: 20:04, 2.10.2020

Актеры студии "Квартал 95" проанализировали свои снимки с помощью популярного приложения "Градиент" и показали, как бы они выглядели, если бы родились в Африке, Азии или Индии.

Так, впечатляющие снимки были обнародованы на официальной странице "Квартала" в Instagram. "Внешность меняли" десять артистов студии.

Образы иностранцев примерили Елена Кравец, Евгений Кошевой, Степан Казанин, Юрий Крапов, Юрий Ткач, Александр Пикалов, Владимир Мартынец, Юрий Великий, Мика Фаталов и Валерий Жидков.

Как изменились актеры "Квартала" с помощью "Градиента":

Елена Кравец примеряла на себя образы иностранок.
Instagram Квартала 95
Как изменился Евгений Кошевой с помощью популярного приложения.
Instagram Квартала 95
Пикалов "изменил внешность" приложением "Градиент".
Instagram Квартала 95
Как выглядел бы Степан Казанин, если бы родился в другой стране.
Instagram Квартала 95
Юрий Ткач: как изменился в приложении "Градиент".
Instagram Квартала 95
Валерий Жидков в образах иностранцев.
Instagram Квартала 95
Владимир Мартынец: как изменился.
Instagram Квартала 95
Юрий Крапов примерил на себя образы иностранцев.
Instagram Квартала 95
Актер Мика Фаталов после изменения с помощью "Градиента".
Instagram Квартала 95
Как выглядел бы Юрий Великий, если бы не был украинцем.
Instagram Квартала 95

Как сообщал OBOZREVATEL, студия "Квартал 95" отменила концерты в Беларуси из-за политической ситуации, которая сложилась в стране после незаконного избрания Александра Лукашенко на пост президента и массовых протестов.

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

Кривонос назвал три шага принуждения России к миру

Майк Тайсон – Рой Джонс: назван фаворит супербоя легенд бокса

На Ривненщине пенсионерки обвинили Украину в войне против России

В "ЕС" потребовали созвать Раду и провести расследование из-за разграбления фонда COVID-19

"Андрей подключился!" Лерос обнародовал резонансные разговоры Тищенко-Комарницкого, фигурирует Ермак