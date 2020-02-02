Как выглядели бы Мона Лиза, Наполеон и Нефертити сегодня: необычные фото

Художница из Техаса перенесла в ХХI век известных героев прошлого. Среди них Цезарь, Наполеон, Нефертити.

Как пишет Комсомольская правда, девушка с детства увлекалась археологией и всегда мечтала увидеть исторических персонажей такими, какими они были на самом деле. Так появился уникальный проект Royalty Now.

С помощью графических редакторов Бекка превращает знаменитые портреты и скульптуры в фотографии и публикует их в Instagram.

Актриса Ингрид Бергман

Королева Мэри Шотландская instagram.com/royalty_now_/

Император Август instagram.com/royalty_now_/

Королева Елизавета I instagram.com/royalty_now_/

Бенджамин Франклин instagram.com/royalty_now_/

Юлий Цезарь instagram.com/royalty_now_/

Анастасия Романова instagram.com/royalty_now_/

Нефертити instagram.com/royalty_now_/

Мона Лиза instagram.com/royalty_now_/

Мадам Дюбарри instagram.com/royalty_now_/

Авраам Линкольн instagram.com/royalty_now_/

Наполеон Бонапарт instagram.com/royalty_now_/

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось уникальное архивное фото здания Национального цирка Украины на площади Победы в Киеве. Пользователи начали делиться своими воспоминаниями об этом месте и старыми снимками локации.

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