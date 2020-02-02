Как выглядели бы Мона Лиза, Наполеон и Нефертити сегодня: необычные фото

Художница из Техаса перенесла в ХХI век известных героев прошлого. Среди них Цезарь, Наполеон, Нефертити.
Как пишет Комсомольская правда, девушка с детства увлекалась археологией и всегда мечтала увидеть исторических персонажей такими, какими они были на самом деле. Так появился уникальный проект Royalty Now.
С помощью графических редакторов Бекка превращает знаменитые портреты и скульптуры в фотографии и публикует их в Instagram.
Актриса Ингрид Бергман
Королева Мэри Шотландская
instagram.com/royalty_now_/
Император Август
instagram.com/royalty_now_/
Королева Елизавета I
instagram.com/royalty_now_/
Бенджамин Франклин
instagram.com/royalty_now_/
Юлий Цезарь
instagram.com/royalty_now_/
Анастасия Романова
instagram.com/royalty_now_/
Нефертити
instagram.com/royalty_now_/
Мона Лиза
instagram.com/royalty_now_/
Мадам Дюбарри
instagram.com/royalty_now_/
Авраам Линкольн
instagram.com/royalty_now_/
Наполеон Бонапарт
instagram.com/royalty_now_/
Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось уникальное архивное фото здания Национального цирка Украины на площади Победы в Киеве. Пользователи начали делиться своими воспоминаниями об этом месте и старыми снимками локации.
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