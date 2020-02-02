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2 февраля • обновлено в 07:01
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Как выглядели бы Мона Лиза, Наполеон и Нефертити сегодня: необычные фото

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Художница из Техаса перенесла в ХХI век известных героев прошлого. Среди них Цезарь, Наполеон, Нефертити.

Как пишет Комсомольская правда, девушка с детства увлекалась археологией и всегда мечтала увидеть исторических персонажей такими, какими они были на самом деле. Так появился уникальный проект Royalty Now.

С помощью графических редакторов Бекка превращает знаменитые портреты и скульптуры в фотографии и публикует их в Instagram.

Актриса Ингрид Бергман

Актриса Ингрид Бергман

Королева Мэри Шотландская

Королева Мэри Шотландская

instagram.com/royalty_now_/

Император Август

Император Август

instagram.com/royalty_now_/

Королева Елизавета I

Королева Елизавета I

instagram.com/royalty_now_/

Бенджамин Франклин

Бенджамин Франклин

instagram.com/royalty_now_/

Юлий Цезарь

Юлий Цезарь

instagram.com/royalty_now_/

Анастасия Романова

Анастасия Романова

instagram.com/royalty_now_/

Нефертити

Нефертити

instagram.com/royalty_now_/

Мона Лиза

Мона Лиза

instagram.com/royalty_now_/

Мадам Дюбарри

Мадам Дюбарри

instagram.com/royalty_now_/

Авраам Линкольн

Авраам Линкольн

instagram.com/royalty_now_/

Наполеон Бонапарт

Наполеон Бонапарт

instagram.com/royalty_now_/

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось уникальное архивное фото здания Национального цирка Украины на площади Победы в Киеве. Пользователи начали делиться своими воспоминаниями об этом месте и старыми снимками локации.

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Автор
Глеб Иванов
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