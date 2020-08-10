Как выглядела Роксолана из "Великолепного века" в реальной жизни: опубликованы фото

В популярном турецком сериале "Великолепный век" актриса Мерьем Узерли потрясающе сыграла Хюррем Султан (Роксолану). У девушки яркая внешность и живая мимика. Однако, как выяснилось, в реальной жизни Роксолана была мало чем похожа на героиню кинокартины.

По словам современников, Роксолану трудно было назвать красавицей, но она обладала совершенно уникальным обаянием, красивым голосом и острым умом. Полностью достоверных портретов Хюррем нет – в те времена видеть наложниц могли только слуги гарема и сам падишах. Чтобы примерно изобразить султаншу, художники подкупали евнухов, которые словесно описывали любимую жену Сулеймана, передает Clutch.

Роксолана (Хасеки Хюррем-султан) showbiz.clutch.ua

Тем не менее по этим портретам можно представить примерную внешность Роксоланы: это была пухлая женщина с острым носом и большими глазами.

Сулейман I с любимой женой Хюррем showbiz.clutch.ua

Роксолана (Хасеки Хюррем-султан) showbiz.clutch.ua

К слову, точно неизвестно, каким было настоящее имя Хюррем: бытует мнение, что будущую султаншу звали Анастасией или Александрой. Роксоланой ее уже позже назвал посол Римской империи, основываясь на предположительном происхождении девушки с территории, называемой в Речи Посполитой в конце XVI века Роксолания. Попав в гарем, султан наделил ее именем Хюррем, что означало "смех, радость".

Роксолана (Хасеки Хюррем-султан) showbiz.clutch.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли показала фото 25-летней давности. Архивный снимок вызвал бурную реакцию у поклонников.